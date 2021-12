Acusado de tener una aventura con una mujer – Corriere.it

de Stefano Montefiore

Monseñor Michel Aupetit, de 70 años, que ha estado al frente de la diócesis más importante de Francia desde diciembre de 2017, admitió que tenía un «comportamiento misterioso», pero negó que hubiera alguna conexión entre él y la mujer.

Luego vino la decisión de escribirle al Papa. Sin embargo, la palabra ‘resignación’ no es la palabra que utilicé en la carta -el obetit que especifica el diario católico La Croix-. Renuncia significa renuncia al cargo. De hecho, la devuelvo a manos del Santo Padre, para él es quien me lo dio «. Lo he hecho para preservar la diócesis porque, como obispo, debo ponerme al servicio de la unidad de la Iglesia.La historia del arzobispo de París llega en un momento muy sensible para la Iglesia de Francia, pocas semanas después de la publicación de El informe Sauvé que documenta múltiples casos graves de abuso sexual infantil (Desde 1950 hasta hoy, 330.000 personas han sido víctimas de abuso sexual infantil en la Iglesia francesa). La relación de Aupetit con la mujer no tiene nada que ver con la pedofilia, pero se suma a una situación ya difícil. A la espera de que se determinara un sucesor, el Papa encomendó la fase temporal a George Pontier Arzobispo honorario de Marsella y ex presidente de la Conferencia episcopal francesa.