«Acuerdos no escritos» con Moscú y Kiev- Corriere.it

Sin embargo, Estados Unidos desconoce las intenciones de Vladimir Putin Ignoran también obra de Volodymyr Zelensky. Temen sus movimientos.

Las sospechas se habían filtrado en varias ocasiones desde el inicio de la guerra, tanto que en algunas ocasiones -empezando por el asesinato de Daria Duzhina en las afueras de Moscú- La administración estadounidense había «invitado» a los movimientos de Kievdel cual no fue informada, revelando sus responsabilidades. Una confirmación adicional de esta falta de comunicación ahora proviene de una investigación realizada por el periodista estadounidense William Arkin quien, después de hablar con docenas de funcionarios de inteligencia estadounidenses de alto rango, Recogió las «reglas» establecidas por la CIA por el conflicto actual.

El principal desafío de la agencia, revela Arkin en su artículo sobre semana de noticiasy basado en Comprender lo que harán las dos partes.evitando movimientos de Kiev que podrían amenazar a Rusia y «justificar» la escalada de Putin: la doctrina de defensa de Rusia, de hecho, prevé el uso de armas nucleares si su propia existencia está amenazada, y En Washington no quieren poner excusas. El acuerdo -que no está escrito- estipula que a cambio el Kremlin evita la escalada y no recurre a las bombas atómicas.

«allá Guerra secreta con bases secretasSobre la base de lo que está sucediendo en Ucrania ", explicó a Arkin un funcionario anónimo de la administración Biden, directamente involucrado en la planificación del conflicto. Washington y Moscú -dice- Estas reglas se han moldeado durante décadas, y la CIA juega múltiples roles en el juego ucraniano.: espionaje, negociación, suministro de inteligencia, logística, garante de las relaciones con los aliados de la OTAN y, sobre todo, depositario. «La CIA está sobre el terreno, pero eso no es nada malo».

Ni la CIA ni la Casa Blanca han confirmado oficialmente la presencia de la agencia sobre el terreno, pero lo han hecho de forma indirecta a través de la afirmación de Arkin. No revelen sus ubicaciones en Ucrania y Polonia.y no nombrar a los otros países involucrados en las operaciones encubiertas o la aerolínea responsable del esfuerzo logístico. En Ucrania, según los cálculos del periodista estadounidense, nunca habrá más de cien hombres. Por otro lado, la atención sigue dos canales, uno público y otro confidencial.. El primero se basa en los puertos de Bélgica, Holanda, Alemania y Polonia, desde donde llegan suministros a Ucrania en camiones, trenes y aviones; El avión secreto se confía a aviones comerciales, la «flota gris», y transporta armas en Europa Central y Oriental para apoyar las operaciones de la CIA.

Mientras que Ucrania está ayudando contra Rusia, sin embargo, explican las fuentes, Estados Unidos no está aliado con Kiev y no está oficialmente en guerra con Moscú: Aunque ha proporcionado decenas de miles de millones de dólares en ayuda, gran parte de lo que Washington hace para ayudar a Ucrania se mantiene en secreto, razón por la cual las tareas normalmente asignadas a los militares son realizadas por la CIA. pero Toda operación debe respetar los límites establecidos por el presidente Joe Bidenque es un balance muy complejo: por eso la agencia se distancia de cualquier acción que indique un ataque directo a Rusia, como sucedió con Dugena, con Nord Stream, con el ataque al puente de Kerch y con operaciones especiales que van más allá de la fronteras

La CIA también tenía una misión Convence a decenas de países —como Gran Bretaña y Polonia, que desean correr mayores riesgos, u otros que deben en cambio tratar con una opinión pública interna menos unida— a respetar estas reglas secretas y a trabajar en estrecho contacto con la inteligencia y los servicios de inteligencia. La agencia estableció sus bases de operaciones, estableció contactos con los vecinos de Ucrania, Misiones secretas preparadas para ayudar a la resistencia en el uso de nuevos sistemas de armas.Siempre tratando de evitar la confrontación directa con las fuerzas rusas.

La agencia está dirigida por William Burns., un diplomático de mucho tiempo y ex embajador en Rusia, es la figura central en el esfuerzo estadounidense. Antes del conflicto, había viajado a Moscú para evitar el ataque y, aunque no se pudo encontrar a Putin, se comunicó con el presidente ruso a través de una línea segura. Luego proporcionó a Kiev los planes para el ataque, lo que ayudó a la resistencia a repeler la invasión. Desde aquel viaje a Moscú, en noviembre de 2021, Estados Unidos y Rusia han aceptado de alguna manera las reglas del juego: El primero no habría luchado directamente en el campo, el segundo no habría atacado a otros países y habría respetado las líneas rojas.

también gDespués de la invasión, los ucranianos firmaron un acuerdo no escrito con Washington.Aceptación de las restricciones de la administración Biden sobre los ataques directos a Rusia a cambio de inteligencia y armas valiosas. Aunque disparando un poco más allá de la frontera, El acuerdo se mantuvo hasta el ataque del 26 de septiembre al oleoducto Nord Stream., en el que los ucranianos siempre han negado cualquier implicación. Pero desde entonces, a medida que la resistencia se ha ido convenciendo cada vez más de que puede ganar la guerra, los ataques se han multiplicado: el ataque al puente de Kerch en octubre, los de la base de Engels en diciembre y los drones sobre el tejado del Kremlin en Puede.

mientras tanto Burns regresó a Kyiv, recibió los planes de contraofensiva de Zelensky y reiteró la necesidad de mantener la estabilidad estratégica evitando ataques a Rusia. En Washington, argumentan, la solicitud no ha tenido tanto éxito, dado que Los ataques y actos de vandalismo continuaron, generando complicaciones que podrían llegar a ser «catastróficas».. Sin embargo, un funcionario polaco anónimo señaló que era imposible lograr que Kiev cumpliera con este acuerdo no escrito. "La CIA -explica- no comprende la naturaleza del Estado ucraniano y la cantidad de facciones que existen", dijo.