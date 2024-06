Actualizaciones de Starliner: buenas noticias sobre motores y regreso pospuesto nuevamente

La NASA y Boeing celebraron una nueva rueda de prensa para conocer actualizaciones sobre el estado de la misión CFT (Crew Flight Test) de la cápsula Starliner. Durante la conferencia se informó que durante el fin de semana se realizaron lanzamientos de prueba de los dispositivos de pago y todo parece haber ido bastante bien.

Además, se afirmó que el regreso de la cápsula Starliner se ha pospuesto nuevamente del 22 al 26 de junio. El desprendimiento de la Estación Espacial Internacional está programado para las 04:10 hora italiana del 26 de junio, y el aterrizaje en el desierto de Nuevo México está programado para las 10:21 hora italiana del 26 de junio.

Steve Stich, director del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, dijo que los equipos terrestres que manejan Starliner se tomaron un descanso durante el fin de semana debido a la cantidad de trabajo de los últimos días. De hecho, todavía están analizando datos relacionados con el lanzamiento de Starliner y su viaje a la Estación Espacial Internacional. Las oportunidades de aterrizaje y aterrizaje ocurren aproximadamente cada cuatro días, por lo que si no llegan al 26 de junio, la fecha de respaldo será el 2 de julio.

Problemas con el sistema de pago.

Las pruebas se realizaron durante el fin de semana pasado utilizando siete de los ocho motores existentes. El octavo, que no ha sido operado, es el que tuvo problemas durante la aproximación a la Estación Espacial Internacional, y no será utilizado ni siquiera durante el regreso del espacio. Sin embargo, no se ha informado del problema, ni si se conoce este problema.

Los siete propulsores restantes se comportaron correctamente y Stitch también afirmó que durante la prueba OFT2 de 2022 hubo más problemas, aunque el acoplamiento fue más sencillo. De hecho, el 6 de junio el acceso a la ISS fue extremadamente difícil y los propulsores se encendieron más veces de lo esperado.

Antes de probar el encendido del propulsor, también analizaron los motores utilizando Canadarm 2, el brazo robótico de la estación espacial. Además, midieron el rendimiento de los motores detectando cuándo

Steve Stitch declaró posteriormente, con respecto a las cinco fugas de helio del sistema de presión del propulsor, que permanecían bajo control y no representaban un problema. Dijo que después del lanzamiento de los lotes, la fuga de helio V disminuyó aproximadamente un 50%. Para regresar del espacio necesitarían siete horas de suministro de helio y actualmente tienen unas 70 horas disponibles.

Finalmente, otra válvula en el sistema de almacenamiento de oxidante en la unidad de servicio resultó dañada, pero después de algunos análisis descubrieron cómo solucionar el problema y no fue un problema. Este es un problema nuevo que no ocurrió en el vuelo OFT2 de 2022.

Próximas operaciones

Actualmente, los equipos que se preparan para el regreso de la cápsula a Nuevo México han sido enviados a casa, mientras que inicialmente se suponía que permanecerían estacionados en el sitio de White Sands. Ahora serán citados cuatro días antes de que regrese la cápsula.

La NASA y Boeing también afirmaron que las pruebas de «Safe Haven» realizadas con la Estación Espacial Internacional se realizaron específicamente debido a la confianza que ganaron con el Starliner. Durante esta prueba, los astronautas ingresan a la cápsula y la independizan de la Estación Espacial Internacional. Además, dos astronautas de la Expedición 71 entraron en el Starliner para realizar algunas pruebas de habitabilidad.

