Activista iraní Masih Alinejad: “Mi presidente contrató asesinos para asesinarme. Celebro su muerte: el liderazgo es un desastre” – La Entrevista

“Cuando escuché la noticia del accidente del helicóptero, sin siquiera saber si mi jefe sobreviviría o no, me puse a bailar”. Para decir eso a Abre Ella es Masih Alinejad, periodista y activista iraní, naturalizada en Estados Unidos y fundadora del movimiento de protesta contra el hijab obligatorio. mi libertad escondidaEs uno de los muchos iraníes que celebraron la muerte del autócrata. Esos mismos cuerpos, las mujeres y hombres que salieron a las calles durante las protestas contra el asesinato de Mahsa Gina Amini y contra el régimen del ayatolá, celebran desde hace días el accidente aéreo ocurrido en la frontera con Azerbaiyán, donde el presidente iraní y el Ministro de Asuntos Exteriores El ministro Hossein Amir murió el domingo. En algunas zonas de Irán, la noticia de la muerte del «Carnicero de Teherán» fue recibida con manifestaciones de alegría. Se lanzaron fuegos artificiales en varias ciudades y se publicaron imágenes satíricas en las redes sociales. La narrativa en las plataformas contrasta con la narrativa “institucional”. Hay quienes celebran, y hay quienes participan hoy en una ceremonia de conmemoración de las víctimas con más de 20 jefes de Estado y funcionarios de países cercanos a Irán. Las protestas contra el régimen de 2022 han sacudido los cimientos de la República Islámica tan gravemente que la brecha ya no puede cerrarse. Hace mucho tiempo. Si la muerte de Raisi pone fin al capítulo de su controvertida presidencia, que se caracterizó por una dura represión, por un lado, abre, por otro, interrogantes críticos sobre el futuro del liderazgo iraní.

¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando leíste sobre la muerte de mi jefe?

“Cuando escuché la noticia del accidente, sin siquiera saber si sobreviviría o no, me puse a bailar. Luego publiqué en vivo en Instagram, donde más de 20.000 personas estaban mirando. Les pedí que se alegraran y celebraran, para que todos pudieran ver nuestra alegría por su muerte. Luego salí a caminar por la calle: me uní a dos jóvenes neoyorquinos que bailaban. Porque para mí representaba la muerte. Pero nosotros, hombres y mujeres iraníes, representamos la vida. Y debería celebrarlo. Especialmente en las calles de Nueva York, donde contrató asesinos y los envió aquí para asesinarme, pero ahora estoy vivo y viéndolo morir».

Las redes sociales se llenaron de vídeos de personas celebrando su muerte.

“Sí, las mujeres heridas bailaron ante la noticia del accidente del helicóptero del presidente de la República Islámica. Sima y Mercedeh, por ejemplo, que quedaron ciegas y perdieron un brazo durante las protestas “Mujeres, Vida, Libertad”, ahora celebran la muerte de Raisi, el carnicero de Irán. Representan a mujeres iraníes que han sido oprimidas por el régimen durante décadas. Han sido arrestadas, violadas, torturadas y asesinadas simplemente por mostrar un mechón de cabello. Mi jefe representa el apartheid de género y la muerte de todas estas mujeres iraníes. Pero ahora pueden celebrar porque lo que quieren es libertad».

¿Qué pasará ahora en Irán?

“La muerte de Raisi se sumará al caos que ya existe en el liderazgo iraní. La mayoría de los líderes de alto nivel tienen más de ochenta años. Jamenei tiene 80 años. Raisi fue designado sucesor del Líder Supremo, pero su mandato presidencial no fue muy exitoso en Irán. Todos conocían su incompetencia y su bajo coeficiente intelectual. Luego surgió otro problema: el Carnicero de Teherán (antiguo jefe del poder judicial iraní) condenó a muerte a miles de presos políticos a principios de los años 1980. No era del agrado de la mayoría de la gente. Actualmente, no existe ningún candidato específico que pueda suceder a Jamenei. Un posible nombre podría ser el del hijo mayor, Mojtaba Khamenei. Pero la mayoría de los iraníes no lo conocen”.

¿Aprovecharán los hombres y mujeres iraníes este momento para protestar contra la opresión? ¿Lo que sucederá?

“Las redes sociales iraníes todavía están llenas de chistes sobre el accidente de helicóptero de Ebrahim Raisi. Así se rebelan los oprimidos: con humor. Esta reacción refleja un sufrimiento y una ira generalizados hacia el autócrata por su papel en numerosas violaciones de derechos humanos. Por eso los iraníes continuarán su campaña de desobediencia civil contra este régimen, como lo hicieron después de la muerte de Mahsa Amini. Todos protestaremos hasta que tengamos un Irán libre y secular”.

¿Qué opina de las condolencias expresadas por los jefes de Estado y de gobierno occidentales por la muerte de mi presidente?

“Cada persona que ves bailando en los videos conoce a alguien que fue brutalmente asesinado por la República Islámica simplemente por mostrar el cabello o protestar pacíficamente. No son números ni simples estadísticas: cada uno de ellos tenía sueños y un futuro. , la Unión Europea y otros países occidentales están insultando la memoria de “Al enviar mensajes de condolencia, Occidente ignora sus atrocidades y no respeta el dolor de las familias de las víctimas. La verdadera diplomacia debe priorizar los derechos humanos y la integridad moral, no honrar al opresor. .”

