Según otro Informe del New York TimesLa ruptura de las relaciones comerciales entre Activision Blizzard y NetEase se debe en parte al hecho de que el CEO de Al Ahli Bank of Kuwait, Bobby Kotickpodrías haber sentidoamenazadoDe la empresa china.

el Los New York Times Explicó en detalle lo que sucederá entre Activision Blizzard y NetEase antes de anunciar la separación entre ambas compañías. Según el informe, se llevó a cabo una reunión entre Activision Blizzard y NetEase en octubre para discutir el futuro de su asociación de 14 años, pero ambas partes terminaron la reunión con «interpretaciones bastante diferentes de lo que se dijo». Según cuatro personas familiarizadas con la situación y con base en un documento visto por The New York Times.

Como resultado, World of Warcraft ya no está disponible en China desde enero porque las dos compañías no pudieron llegar a un acuerdo. El informe indica que Tensiones entre ambas empresas Se desarrolló antes de que se renovara el contrato, ya que los gerentes de NetEase sintieron que Kotick había hecho «demandas poco razonables» a lo largo de los años. Además, NetEase invirtió 100 millones de dólares en Bungie en 2018 para crear otros juegos además de Destiny, lo que aparentemente no le gustó a Kotick, ya que Bungie se retrasó en la creación de contenido de Destiny.

En la llamada de octubre, Kotick habló con el CEO de NetEase, William Ding, y otros ejecutivos sobre las autoridades antimonopolio que investigan la posible adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, y parece que en algún momento la conversación tuvo lugar entre los traductores y los ejecutivos de Activision. Sintieron que Deng había «amenazado» a Kootek.



Diablo Immortal es el único ABK disponible en China

Los ejecutivos creen que NetEase puede influencia en el gobierno chino – que actualmente estaba revisando la adquisición – lo llevó a bloquear el trato, dependiendo del resultado de cualquier acuerdo de licencia entre Activision Blizzard y NetEase. Alexandru Voica, portavoz de NetEase, negó que Ding amenazara a Activision.

Luego, Activision Blizzard ofreció a NetEase una Acuerdo para prorrogar el contratoSin embargo, este último se negó y dijo: «En vista de las condiciones desiguales, injustas y de otro tipo asociadas con la cooperación, las dos partes no llegaron a un acuerdo al final».

Los jugadores en China actualmente no pueden jugar ningún juego de Activision Blizzard, con la excepción de Diablo Immortal, que tiene un acuerdo por separado, aunque la compañía planea regresar a la región y está en conversaciones con otras compañías chinas para distribuir sus juegos.