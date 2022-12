Acoso sexual o mal? El caso del cantante del himno argentino

«También hay alguien que finge ser yo».

Y el joven lo repitió No quiero ningún contacto con los mediosPrefiriendo dirigirse directamente al cantante. «Estoy en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver un campeón para Argentina. No haría nada como lo que me acusan. Nunca he tenido este tipo de problema en mi vida». Estás pasando por un momento muy difícil por las cosas que se dijeron de mí”.. Luego explica: «Hay un chico en las redes sociales llamado mariano diaz, quien dice ser la persona que estaba detrás de ti y te tocó intencionalmente. Está orgulloso de ello. No conozco a esa persona, no sé por qué dice tanta barbarie, y ni siquiera sé si ese es su verdadero nombre. Repito que la persona en el video soy yo y no tenía absolutamente ninguna mala intención y estoy involucrado en una situación desagradable y lamentablemente todos están hablando y lamento tratar de solucionar este problema en un momento tan importante para nosotros. Lo siento por mí, porque me veo metido en algo que a ti no te pasó, porque fuiste a disfrutar del Mundial a la cancha y representaste a millones de argentinos cantando nuestro himno nacional. Gracias por escuchar, estaba pasando por un momento muy difícil y necesitaba que me diera una explicación»terminó.