Aceite la puerta al corazón de las sanciones – L’Indro

Según la publicación relacionesY el La administración Biden podría hacer algunos cambios en la política de Venezuela hacia Estados Unidosincluido Posibilidad de flexibilización de sanciones petroleras y creación de programa humanitario limitado para ayudar a migrantes venezolanos.

Aunque todavía no hay cambios, La administración Biden puede comenzar a admitir que no puede continuar con el statu quo heredado de Trump si quiere traer más petróleo al mercado y brindar algo de alivio al pueblo venezolano..

La política venezolana ha pedido una revisión durante años, y el presidente Biden debería aprovechar esta oportunidad para renunciar a uno de los legados más dañinos de su predecesor.. Para aprovechar al máximo esta oportunidad, El presidente tendrá que superar estos pequeños intentos y desmantelar las amplias sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela en busca de un cambio de régimen..

después, La flexibilización propuesta de las sanciones sería modesta y permitiría a Chevron reanudar las exportaciones de petróleo desde Venezuela.. Esto no producirá una gran cantidad de aceite, pero ayudará Compensar el recorte de producción de la OPEP+ que sacudió las relaciones de EE. UU. con sus clientes del Golfo Pérsico. Cualquier relajación de las sanciones ayudaría a estabilizar la maltrecha economía venezolana, y esto podría reducir la presión sobre los venezolanos para que no abandonen su país en cantidades tan grandes..

Reducir la guerra económica contra Venezuela beneficiará a los venezolanos comunes y también ayudará a Estados Unidos a manejar la ola de inmigrantes. Busca la entrada a los Estados Unidos y brindará asistencia para bajar los precios de la energía. Si esta asistencia puede facilitar la reanudación de las negociaciones políticas entre Maduro y los líderes de la oposición venezolana, puede ser el comienzo de una salida a la crisis política y humanitaria que ha afectado a Venezuela durante la última década.

Todavía no es seguro que alguno de estos cambios ocurra. Ministro de Relaciones Exteriores Espera Anthony Blinken indiferencia Últimos informes«Revisaremos nuestras políticas de sanciones en respuesta a los pasos constructivos del régimen», dijo. Es típico condicionar una revisión de las sanciones de EE. UU. a lo que haga el gobierno objetivo, razón por la cual las políticas de sanciones siguen vigentes mucho después de que han demostrado ser inútiles. En lugar de esperar a que un gobierno objetivo tome «medidas constructivas» que tal vez nunca lleguen, las amplias sanciones estadounidenses deben revisarse y eliminarse periódicamente si no logran el objetivo declarado.

Manera efectiva, Estados Unidos debería ofrecer mucho más alivio de sanciones de lo que la administración está considerando actualmente. Según se informa, la administración está «discutiendo cómo lidiar con eso». [Maduro] sin legitimar ni ayudar a perpetuar su gobierno”, un el reclama The Times informa, pero ahora debería quedar claro que el control de Maduro sobre el poder solo se ha fortalecido a medida que aumenta la presión de las sanciones. La administración no debería tener miedo de ayudar a perpetuar el gobierno de Maduro comprometiéndose con él. Las sanciones ya han ayudado a hacer eso más que cualquier reunión con funcionarios estadounidenses.

Puede parecer ilógico, pero Los líderes de los países fuertemente sancionados por lo general se vuelven más firmes en el cargo porque las condiciones económicas en deterioro debilitan su oposición interna y hacen que la población dependa más del gobierno.. En la medida en que la oposición ha sido vinculada a la campaña de «máxima presión», ha dañado su posición política. Si bien los defensores de esta política presentan amplias sanciones como una forma de socavar a Maduro, la verdad es que las sanciones han creado las condiciones en las que Maduro ahora tiene Control más estricto que antes.

Hay un creciente reconocimiento en Washington de que la campaña de «máxima presión» contra Venezuela ha terminado en un punto muerto. La semana pasada, Senador Chris Murphy (D-CT) ha un favor Las sanciones no hicieron nada: «Por si no lo ha notado, nuestra política de castigar y sacar a Maduro no funcionó. En algún momento, cuando su política no funciona, es negligente no intentar otra cosa».

El hecho de no obligar a Maduro a renunciar al poder le ha costado al pueblo venezolano, que se ha visto obligado a soportar la peor parte de la guerra económica librada contra su país, y el líder de la oposición respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, está lejos de asumir el cargo como siempre. La mayoría de los gobiernos socios de Estados Unidos dejaron de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela hace más de un año, y la nueva administración del presidente colombiano Gustavo Petro devolvió a Maduro al reconocimiento diplomático oficial de su gobierno. Ha pasado mucho tiempo desde que Estados Unidos abandonó la afirmación de que Guaidó es el jefe del gobierno venezolano.

Guillermo Newmanautor de «Las cosas no son tan malas y no pueden empeorar: con el colapso de Venezuela», argumentó recientemente la necesidad de Abordar la realidad política en Venezuela y aceptar que Estados Unidos debe lidiar con el presidente de facto Maduro. Como explica Neumann, abandonar a Guaidó no significa abandonar a la oposición venezolana. el esta escribiendo:

Pero al continuar apoyando la idea de que Guaidó es el presidente de Venezuela, la administración le dificulta a la oposición lidiar con el proceso de reforma necesario. Estados Unidos debe reconocer la realidad, en lo que respecta a quién gobierna realmente a Venezuela y la necesidad de que los venezolanos formen la oposición de su elección. Esta es la única forma en que Washington puede desempeñar un papel constructivo en la resolución de la crisis venezolana”.

Naciones Unidas lo agradece Casi siete millones de personas Salieron del país en los últimos ocho años. El éxodo de inmigrantes venezolanos es la crisis de refugiados más grande del hemisferio, y las únicas crisis que enfrenta en otras partes del mundo son las creadas por guerras importantes. Esta es la razón por la que la administración Biden fue una buena noticia evaluación establecer un sistema de monitoreo humanitario para los venezolanos, pero después de un examen más detenido, Nuevo programa No hará mucho para abordar el problema. El programa ayudará a decenas de Miles de venezolanospero esto es una gota en el océano cuando pensamos en la escala de la crisis.

No habrá solución a la crisis de refugiados sin aliviar las graves crisis económica y humanitaria en Venezuela, y esta es un área en la que el alivio de las sanciones puede ayudar significativamente. Desde sus severos castigos exacerbar Los problemas económicos de Venezuela y contribuido La inseguridad alimentaria en el país y el mantenimiento de estas sanciones asegura que las condiciones de vida sigan siendo nefastas. La política de EE. UU. no puede arreglar la mala gestión y la corrupción del gobierno venezolano, pero puede detener la difícil situación de decenas de millones de personas levantando las sanciones impuestas por descuido en un esfuerzo por forzar un cambio de gobierno.