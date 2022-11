Abuso Psicológico de la Federación de Gimnastas Comisario de Desio Academy. El fiscal de Brescia investiga los malos tratos

Academia Desio Departamento de Seguridad. los violencia psicologica Esto es tan yo ex atletas Tuvieron el coraje de denunciar abrumada Lo que hasta hace unos días era considerado un centro de excelencia Club Deportivo rítmico italiano. Sobre la base de una decisión urgente del Presidente del Parlamento Federación de gimnasia Gerardo TechchiEn cambio, el comisionado de la Academia Internacional Desio, ordenó el lugar donde ocurrió el abuso psicológico, según los relatos de las ex gimnastas. El sindicato también decidió asignar 120 mil euros para el proyecto proteccion de atletas

No termina aquí: Poder Notarial Brescia abre un un archivo En el caso, con la premisa de abuso no identificado. La investigación se basó en una denuncia presentada por la madre de dos hermanas gimnastas, quien a su vez denunció antes violencia psicológica contra sus dos hijas. entrenadores. Las dos chicas mientras tanto se jubila. La investigación es coordinada por el asistente alessio bernardi por abogado Francisco un sacerdoteque no es cognitiva pero tiene un título criminal, ha sido asignada al Flying Squad y es parte de una imagen más grande en la que varias chicas o ex equipo nacional italiano Farfalle, como nina Corradine Y el yo Es suficienteDenunció lo que sucedía tras bambalinas en el mundo de la gimnasia rítmica con las supuestas humillaciones, acosos y presiones, principalmente relacionadas con Peso.

Nina Corradini con su entrevista República Tuvo el coraje de levantar el velo Tratos Destinado a los atletas más jóvenes de Desio Academy. Dijo que a los quince años, mientras la pesaba diariamente en ropa interior frente a todos, escuchaba cosas como:avergonzándote«,» Come menos «,» ¿Cómo te ves en Espejo“Durante dos años nunca he desayunado -explicó- comía alimentos galleta De vez en cuando, siempre en secreto. También fui a medidas extremas como comerlo regularmente. laxantes El que me voló la cabeza: Mi estaba enfermo-Tenía un poco de hierro. Una vez me desmayé pero entrenadores Me dejaron entrar de todos modos Club DeportivoPensaron que era una excusa».

Declaraciones no muy diferentes a las experiencias relatadas por otros atletas que decidieron hablar después: yo Es suficiente Admitió que pensó en suicidio Por los «entrenadores gritando a mi cuerpo». Los mismos empleados que fueron severamente atacados antes julia galtarosa. «Una vez me dieron una dieta Y al final había un archivo. mensaje Para mí: tenemos un archivo cerdo pequeño en un equipo», dijo la gimnasta dos veces campeona del mundo, al describir uno de los abusos psicológicos que sufrió. La violencia verbal de este tipo, y el trastorno alimentario resultante, están en el centro de todas las quejas que hacen los atletas. Incluida la madre de ex atletas de Brescia.

despues, despues Reunión con el Ministro de Juventud y Deportes, Andrés mi esclavajefe cony, Juan Málaga y Federgistici, Gerardo Techchi, el sindicato había prometido tomar medidas. Llegó el primero, y el comisario de la academia quedó en el centro de las acusaciones. “Como representantes de los atletas en el Consejo Federal de la Unión Matemática Internacional, seguimos esto con mucho interés. Desarrollo del caso Nos alineamos con «no si» y «reservas». Junto a los atletas. ¡Cada vez! Ya están en el estudio. Importante Iniciativas Los planes elaborados por el Consejo Federal para establecer Instrumentos que puedan proteger eficazmente a todas las gimnastas”, escribieron en una nota los asesores que representan a las atletas, Michela Castoldi Y el Pablo Príncipe. «Nadie se quedará solo. Nadie se quedará atrás», repetía el comunicado. En su lugar se utilizan palabras diferentes del antiguo azul per cápita, Martha Pagninique al expresar «solidaridad» se distanció De las historias de los colegas.: «Gimnasia rítmica disciplina Que los deportistas aprendan desde los primeros días de gimnasio y sin discriminación de nivel.”