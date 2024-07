Abuelo cariñoso y estadista moderado. Cómo lo cambió el ataque

De nuestro corresponsal MILWAUKEE – Los asesores de Donald Trump respondieron en una conferencia de prensa a los periodistas que preguntaron si el expresidente que aspira a recuperar la Casa Blanca hablaría sobre política exterior en su discurso en la conferencia: «Será un discurso muy personal». El día anterior, una entrevista en la que Trump causó sensación Sugirió que tal vez no ayudaría a Taiwán en caso de una agresión china (a menos que «pagara por protección») y prometió hacerlo. Nuevos aranceles a Europa ; Los rusos apoyaron a su adjunto, J.D. Vance (el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, dijo que apoyaba la paz). “Por supuesto, se centrará en el contraste entre los resultados de Joe Biden y los suyos propios, pero el discurso será una historia personal desde el corazón y un profundo mensaje de unidad, para trazar un camino a seguir, que es lo que la nación quiere escuchar. . En este momento, el discurso fue “totalmente reescrito a mano” después del ataque del sábado y dura 55 minutos, pero “aún está siendo editado”. «Transmitirá optimismo». . Su hijo Eric, que lo describió en televisión, dijo: «Mi padre será como Lincoln, como Jefferson… uno de los más grandes presidentes de todos los tiempos». ‘Un hombre cambiado’ tras el ataque “Cuando una bala te rasca así, te cambia. Cambia las prioridades en la vida, lo que es importante y lo que no es importante”.

El último discurso de Trump es la culminación de uno conferencia El objetivo central era transformar al expresidente que muchos recuerdan. Lenguaje abusivo y violento. A una persona más tranquila. La personalidad de Trump es su mayor problema entre los votantes republicanos; El campo lo sabe. “¡Cuántas veces has escuchado: me gustaría que las políticas de Trump fueran mejores que su personalidad!” dijo su ex director de campaña en el escenario Kellyanne Conway. Y añadió: «Pero estas políticas no pueden existir sin su personalidad». Este esfuerzo por bajar el tono ya era evidente en Trump, que se reunió con Biden en el debate (mucho menos agresivo que hace cuatro u ocho años) y en la convención, con el objetivo de redefinir su carácter, cuyos familiares, amigos y aliados caminaron durante cuatro días mientras describió a Trump como “normal”.