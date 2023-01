Abierto de Tenis de Australia vence 3-0 a Echeverry

Jannik Sinner está allí. Frecciarossa de Val Pusteria va directo a los rieles de alta velocidad de Melbourne y toma un lugar en la tercera ronda del Abierto de Australia después de derrotar al argentino Tomás Echeverri 6-3, 6-2, 6-2, el No. 79 del mundo no muy cómodo en el rápido. Ahora Jannik, autor de un juego verdaderamente impecable al que además ayudó un rival que podría haberlo inquietado más, espera al retador que saldrá del partido entre Fucsovics y Lloyd Harris, el sudafricano que mandó a casa a Lorenzo Musetti. Aceleración furiosa en la línea, bolas pesadas que aplastan a Echeverry desde la línea de fondo, servicio impecable: si fuera una tarea de clase, el estudiante Yannick ciertamente se llevaría a casa un diez. “Levanté mi nivel y estoy muy contento porque jugué con el techo –dijo– saqué y regresé muy bien, me moví bien y creo que el pasado en el patinaje me ayudó en ese sentido”. Ahora un día para recuperarse antes de la siguiente ronda, el viernes: «Masaje, descanso, fisioterapia y vamos a ver. En los Grand Slams el día de descanso es muy importante».