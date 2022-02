A Volpago del Montello torna la pedalata di beneficenza 10la10

Torna domenica 6 febbraio alle or 8 la pedalata di beneficenza 10la10 organizzata dal gruppo The Fadigas in collaborazione con Ultracycling Italia e Acsi Ciclismo Treviso. Tema della sfida ciclistica è riuscire a ad effettuare 10 giri del percorso che passa per la presa X del Montello, da solo in staffetta o in gruppo; ma il vero obbiettivo della giornata è raccogliere fondi per Emergency, a pochi mesi dalla scomparsa del suo fondatore Gino Strada.

Quest’anno la 10la10 consiglia 3 percorsi, su strada (12km, 260m dsl+), gravel (11km, 240 dsl+) e infine mountain bike (8km, 300m dsl+) per scoprire la diversità e la ricchezza della zona del Montello, in provincia Treviso , considerto un luogo ideale per andare in bicicletta. La 10la10 non è però una semplice pedalata tra amici non agonistica, ma è anche un modo per metersi in gioco per la solidarietà affrontando sfide estreme. L’intento è prima di tutto faticare divertendosi, perchè i limiti si superano con il sorriso sulle labbra e con l’aiuto di un gruppo alle spalle. Nell’anno della scomparsa del fondatore di Emergency, Gino Strada, i The Fadigas vogliono aiutare la storica associazione italiana che si impegna ad offrire cure mediche e gratuite di alta qualità in situazioni di emergenza in tutto, dall’ Africamondo: , all’Afghanistan.

Come semper per sostenere la raccolta fondi, ci sarà una lotteria finale a premi che sponsor, amici e colleghi hanno gentilmente messo a disposizione. Si potrà donare il giorno dell’iniziativa oppure anche qui online. Tutti posso partecipare all’estrazione della lotteria con ricchi premi dei nostri amici e sponsor, tra cui Arper, Bicycle Line, Crono, ROGER Cashmere Experience, Rudy Project, Selle Italia, Tony Spray, Ultracycling Italia. Ringraziamo anche Pablo e infine, il panificio Bosco, il Birrificio Barch e il Salumificio Il Becher che hanno gentilmente messo a disposizione i prodotti per il ristoro durante la pedalata.

La 10la10 è la terza impresa solidale organizzata dal gruppo The Fadigas, dopo quella del 2019, grazie alla quale è stato donato ed installato un defibrillatore a Santa Maria della Vittoria, e la precedente del 2018 in cui Enrico Scudeler de (The Fondatore), aveva partecipato alla Ultracyling Dolomitica, raccogliendo fondi per Dinamo Camp. L’iscrizione es completamente gratuito alla e-mail [email protected], chiediamo solo un’offerta responsabile per Emergency, da donare online al link oppure di person il giorno dell’evento. Verranno applicate tutte le norme vigenti di prevenzione anti Covid-19. En caso di pioggia si recupera domenica 27 de febrero de 2022.

PROGRAMA

Ritrovo al parcheggio della Presa 10, vía Andrea Palladio 1, Volpago del Montello). Partenza libera alla francese dalle ore 8. Durante la manifestazione ristoro caldo per tutti. Estrazione della super lotteria di beneficenza dalle ore 12.