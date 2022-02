Los depósitos de grasa más difíciles de eliminar son los de la zona de las caderas y la cintura. Esta es por excelencia la zona donde inciden las hormonas y después de la menopausia se convierte en un punto crítico. Una herramienta de fitness que ayudaría a conseguir una cintura de avispa como las divas de los años 50 se ha hecho popular en las redes sociales. De hecho, no es tan difícil fortalecerse y comenzar a hacer ejercicio. Sin embargo, es necesario extremar las precauciones para aquellos con problemas dolorosos. espalda Ahora veremos por qué.

A partir de los cincuenta años, para adelgazar la cintura y eliminar la barriga, podemos practicar esto en la cocina.

Construimos el disco giratorio de bricolaje para fitness. En Instagram y Pinterest, el tocadiscos se está volviendo loco por adelgazar tu cintura. Es una plataforma circular a la que se sube colocando los pies en alojamientos preformados. El ejercicio a realizar es girar una parte de nuestro torso manteniendo los pies inmóviles. Es el clásico ejercicio de swing para reducir los depósitos de grasa en la cintura pero se ve facilitado por el movimiento de rotación del disco. Si queremos optar por una solución de bricolaje, podemos utilizar una tabla de servir giratoria.

Seguramente es un accesorio que todos tenemos en casa pero que solo usamos para Navidad o para ocasiones especiales. Así que podemos sacrificarlo por el noble propósito de contornear nuestra cintura. Entonces llevaremos unas viejas sandalias abiertas o suelas de goma que no usamos. Ponemos un poco de cola caliente debajo de la suela y la pegamos al plato giratorio. Las colocaremos no demasiado juntas porque la posición que tendremos que mantener durante el ejercicio será con las piernas ligeramente separadas. Nuestro ejercitador está listo pero por ahora veamos cómo hacer el ejercicio.

El ejercicio que hay que hacer para adelgazar en la zona de la cintura

Colocamos el plato giratorio en el medio, entre las jambas de la puerta donde colocaremos las manos. Ahora solo tenemos que poner los pies en las suelas de goma y girar 45 grados a la derecha y luego a la izquierda, tratando de mantener firme la parte superior del torso. La torsión que vamos a hacer supondrá un trabajo intenso de los músculos abdominales. Como siempre, se recomienda la máxima precaución.

Atención a la espalda

Un error que no debemos cometer es darle demasiada velocidad al giro. El tocadiscos realmente hace que sea fácil de mover, por lo que no es demasiado agotador, por lo que no debe poner demasiada energía en él para evitar tensiones o problemas de espalda.

Después de los 50 años, una simple ración será suficiente para adelgazar la zona de la cintura.

profundizar

