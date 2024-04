A la espera de un anuncio importante de la NASA

El destino de las muestras de Marte recogidas por el rover Perseverance para su regreso a la Tierra pende de un hilo. Esta noche, la NASA hará un gran anuncio.

Un tubo lleno por el rover Perseverance con muestras marcianas. Fuente de la imagen: NASA/JPL-Caltech

A las 19:00 hora italiana de hoy lunes 15 de abril de 2024, NASA Ofrecerá una rueda de prensa en la que explicará el destino ahora incierto de personas muy importantes Muestras de Marte de Regresa a la Tierra. Entre los trabajadores de la misión Marte 2020 Que aterrizó -o mejor dicho, cayó- en febrero de 2021 Perseverancia del rover En Marte realmente hay Retorno de muestra de Marte (MSR). Se trata de un plan conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (Agencia Espacial Europea(Específicamente destinado al transporte de muestras de rocas y suelos a nuestro planeta)Los ricos) no contaminado, recogido el «Planeta rojo«Y incluirlo en Tubos cilíndricos en Titanio De una nave espacial de propulsión nuclear. Pero el proyecto sufrió un importante revés el año pasado cuando A. Revision independiente Ha puesto de relieve varios problemas, tanto Naturaleza económica (presupuesto disponible) y técnicas. Por si fuera poco, la agencia espacial Stars and Stripes también ha tenido que despedir a parte de su personal Laboratorio de propulsión a chorro (JPL) participa directamente en el proyecto MSR. Esta noche conoceremos en detalle qué pasará con esta misión pionera pero muy compleja.

Hace poco más de 3 años, el rover Perseverance aterrizó en… Cráter Jezero Marte que, según los expertos, una vez fue El fondo del lago. para él Sedimentos Por lo tanto, se considera muy valioso, así como para comprender el potencial Tener una vida pasada En el cuarto planeta del sistema solar. Desde que empezó a correr por el agujero, el robot comenzó a tomar muestras y colocarlas en cápsulas avanzadas. Una treintena de ellos estaban llenos de muestras de rocas ígneas y sedimentarias, regolito e incluso atmósfera simple. Estos tubos (43 en total) están diseñados para dejarse en el campo y resistir una exposición prolongada al clima marciano, como tormentas de polvo y radiación ultravioleta mortal. El objetivo del plan inicial con la ESA era recuperar las cápsulas Para 2033Esto se hizo mediante una misión sin precedentes que preveía la llegada a Marte de una sonda capaz de recoger estos objetos, despegar, encontrarse con la sonda madre en la órbita del Planeta Rojo y partir hacia la Tierra con la preciosa carga útil. Es más fácil decirlo que hacerlo, dado que es la primera vez que se realiza cada una de estas etapas tan delicadas. sabemos muy bien lo que es Tasas de fallo Misiones robóticas, incluso a la luna más cercana.

El mayor revés, como se mencionó, provino de una revisión independiente encargada por la propia NASA. el informe final»Informe final de Mars Sample Return (MSR) de la Junta de Revisión Independiente 2“La publicación del 1 de septiembre de 2023 llegó a la conclusión de que el presupuesto y las previsiones simplemente no se cumplieron”.poco realistaEntre las cuestiones críticas destacadas se encuentran los márgenes de masa limitados; las incertidumbres sobre el rendimiento de las naves espaciales que deben construirse específicamente; las ventanas de lanzamiento limitadas (debido a la distancia orbital entre Marte y la Tierra, con grandes cambios periódicos necesarios); equipos de telecomunicaciones y mucho más. Si eso no es suficiente, la financiación general de la NASA se ha recortado para 2024. Casi medio billón de dólares, y el proyecto Mars Sample Return quedó particularmente impresionado. No es casualidad que la NASA haya tenido que despedir a muchos empleados, incluidos varios comandantes de misión.

Todo esto ha aumentado considerablemente el riesgo de que las muestras recogidas por Perseverance queden atrapadas en el regolito marciano, aunque la NASA todavía tiene mucha fe en la importancia de esta misión. «La devolución de muestras de Marte ha sido un importante objetivo a largo plazo de la exploración planetaria internacional durante las últimas dos décadas. La nave espacial Perseverance de la NASA está recolectando importantes muestras científicas que ayudarán a los científicos a comprender la historia geológica de Marte, la evolución de su clima y prepararse para futuros exploradores humanos». Recuperar las muestras también ayudará a la NASA a buscar signos de vida antigua. La agencia comentó. Sólo queda esperar a la rueda de prensa de esta noche para conocer el destino de este importante objetivo científico.