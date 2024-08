A la espera de la Reserva Federal, las bolsas saltan y el oro alcanza récords: la última hora

Sesión positiva en Asia Pacífico, Europa avanza, con Piazza Affari en lo más alto del podio. El mercado de valores puede decir que ha terminado su mejor semana de 2024. Mientras los operadores estudian los últimos datos económicos en busca de pistas sobre las perspectivas políticas de la Reserva Federal, esperan el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole el próximo viernes. El denominador común entre los mercados bursátiles hoy es la creencia de que la Reserva Federal no necesitará relajar su política agresivamente, dado que la economía estadounidense no está cayendo al precipicio y que los temores de una recesión están comenzando a disminuir.





Mientras tanto, el oro, refugio seguro por excelencia, registró su récord, superando por primera vez el umbral de los 2.500 dólares por onza, subiendo un 1,8%, superando el récord anterior registrado el mes pasado, tras la decepcionante lectura del mercado inmobiliario estadounidense. Esto ha aumentado las expectativas de recortes más rápidos y profundos por parte de la Reserva Federal, y los tipos de interés más bajos se consideran generalmente positivos para el oro, que no paga intereses, como explican los analistas. Esta es una tendencia que ha continuado desde principios de año (+20%) gracias al creciente optimismo sobre la flexibilización monetaria y las grandes compras por parte de los bancos centrales. La demanda de oro como refugio seguro también ha aumentado debido a los crecientes riesgos geopolíticos, incluidas las tensiones en Medio Oriente y el conflicto de Rusia con Ucrania.





Las acciones europeas registraron su mayor ganancia semanal desde mayo, ya que datos económicos globales ampliamente positivos ayudaron a calmar las preocupaciones sobre la salud de la economía. El Stoxx Europe 600 subió un 0,3%: La reina – también gracias a la necesidad de recuperarse de una jornada cerrada – fue Milán, que cerró con un alza del 2,2%. Pero también subieron Frankfurt (+0,77%) y París (+0,35%).





Sólo Londres cerró en octavo lugar, descendiendo (-0,43%). En Milán, los bancos dominaron: Mediobanca subió un 4,3%, Unicredit un 3,6% e Intesa Sanpaolo un 3,10%. En general, fueron las acciones de automóviles y minoristas las que obtuvieron las mayores ganancias en Europa, mientras que los sectores de energía y bienes raíces se quedaron atrás.



