«700 mil euros de deuda, acabé durmiendo en el coche. Guardado por Zelig Friends »

Su carrera comenzó en 1982 en el Festival de Cabaret de Loano. Allí donde ganó el Premio Especial de la Crítica de 1987. “Lo que se suele dar a los justos, pero no del todo. No, estoy bromeando.” Por otro lado, pasó 40 años haciéndolo en teatros y 35 años en televisión, incluyendo Drive in, Mai dire gol, Striscia la Notizia y Zelig, lo que lo hizo entrar a las salas de estar de los italianos con su personaje más famoso, Oriano Ferrari, ingeniero jefe del equipo de Maranello.

Marco Dela Nuce tiene ahora 65 años. Pero ella nació por segunda vez. La fecha: el pasado 9 de mayo, cuando el juzgado de Monza incoó el expediente por endeudamiento excesivo, que saldó cerca de 500.000 euros de la deuda que tenía acumulada tras divorciarse de su mujer de unos 700.000 euros. De ahí el abismo. IRS, pensión alimenticia, regresión de alquiler. La ejecución hipotecaria lo dejó sin nada. Termina durmiendo en Zafira. Luego la batalla legal y el rescate. Ahora ha vuelto al escenario al que se le han sumado los deberes de un docente ante familias y empresas. “Reivindico el derecho a fracasar”, explica por teléfono con un acento rumano que le prestó al personaje de Luigi en la caricatura Cars y que lleva consigo cinco años después en Panacavallo, en la región de Rávena.

"Es la liberación más allá de la mente. También encontré mucha comprensión por parte del jurado. No hay absolutamente nada negativo y eso es todo».

Eso sí, largo viaje.

«El procedimiento fue complicado».

¿Por qué?

“La aplicación de la ley del sobreendeudamiento al factor entretenimiento era nueva para todos. Después de más de dos años, junto a los abogados del estudio Pagano, pudimos iniciar la sobreexposición de deuda, que se instauró tras la crisis económica de 2008».

¿Cuáles son los siguientes pasos?

«Durante algunos años más, parte de mis ganancias se retendrían para pagar deudas, que incluían alquileres decrecientes y pagos de manutención infantil. Pero nací de nuevo».

Ha hecho reír a generaciones de personas, y luego dejarse llevar.

“No es coincidencia que dejé de actuar durante dos años. No me dejé llevar y no actué por instinto. Pensé mucho».

Se refiere a las noches de desalojo y vagancia en Xavier.

“Sí, no podía ser creativo porque todo se me escapaba. No pude encontrar soluciones, luego apareció la depresión, luego después de 2 años de psicoterapia: salía por la mañana y volvía a casa por la noche. Tomé los medicamentos, pero no me pregunten cuáles porque no guardo ninguno”.

¿Estaba avergonzado?

«No es una palabra que usaría. Estaba un poco confundido».

¿Y en qué estaba pensando?

“Qué ejemplo les daba a mis hijos, hoy me agradecen lo que les he dejado a lo largo de los años, haciendo trabajitos para dejar algo de lado”.

¿por ejemplo?

El vigilante nocturno en Monza Park comiendo comida callejera. Yo también había abierto una empresa de hinchables con un amigo».

Tuvo la fuerza para irse.

«Mis colegas y la gente común me ayudaron. Cuando toqué fondo, todo el grupo de Zelig siguió adelante. Desde Giancarlo Bozzo, el director artístico, hasta Claudio Bisio, pasando por Luciana Littizzetto. Comenzaron una recaudación de fondos. Se les unió la gente. que me pagó una habitación, de ahí encontré un hogar Paso a paso, luego una lectura que hiciste me motivó mucho."

¿cualquier?

“Se llama Viva el Fracaso de Francesco Kizzi. Contenía 22 claves para cambiar la vida de uno”.

¿qué significa?

Vive el presente y dale peso a las palabras. Agregue a esto las enseñanzas de la filosofía budista que practico desde hace 35 años: el punto de partida está dentro de nosotros mismos».

El cariño del público la impulsó a volver a los escenarios.

«Me sorprendió mucho. Incluso hace poco alguien me preguntó: ‘¿Pero cuándo vuelves?'».

Si piensas en Zelig, ¿qué te viene a la mente?

“Las noches se pasaban improvisando hasta tarde. Uno de ellos se paró detrás del mostrador y los demás pedimos las bebidas más extrañas. Allí nacieron las piezas para ser llevadas al escenario”.

Ahora no es solo un comediante. de lo contrario…

«Hago varias cosas. Soy docente de We Family, un centro de formación que fomenta el diálogo con los padres. También comienzo reuniones con empresas para concienciar sobre el centrado en la persona desde una perspectiva horizontal. Pero con actuaciones sigo».

Incluso con su personaje más famoso, Oriano Ferrari, el mecánico del equipo Maranello.

Y por supuesto lo traje a un show en vivo el 5 de mayo.

Imposible no preguntarle después por Ferrari. que no lo están pasando muy bien.

«Fui el primero en burlarme de una bestia sagrada como Ferrari y por eso me permito ser un poco discutidor: no hay un número de referencia».