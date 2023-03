6 empresas de juego se alinearon a favor de la adquisición – Multiplayer.it

Hoy surgieron nuevos documentos de CMA, Reino Unido Antimonopoliocon respuestas publicadas desde 6 empresas de juegos Todos se declaran A favor de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Más allá de la situación, que no sorprende dado que la gran mayoría de los representantes consultados se declararon a favor de la OPA, también son interesantes las explicaciones ofrecidas, incluida la de que la operación es «definitivamente necesaria». Acercar Xbox a PlayStation.

Se desconocen las identidades de las empresas involucradas, excepto una, representada por 4J Studios, con quien Microsoft trabajó en Minecraft en el pasado, por lo que podría considerarse cercana a los ‘acusados’, pero las otras aún plantean preguntas interesantes.

Un equipo, que se hace pasar por una casa de software independiente, dice que está a favor de la adquisición debido a su confianza en Microsoft y la inevitabilidad del mecanismo de consolidación de la industria a favor de las plataformas existentes. nubes Y la creciente competencia de las empresas chinas.

Otra empresa que es anónima, pero afirma publicar juegos. Plataforma cruzada Triple A (Las identidades pueden haber sido confirmadas y conocidas por la CMA, pero no se han hecho públicas), afirmando que no está en su contra porque, fundamentalmente, la adquisición no cambiará nada sobre la forma en que operan y la complejidad del mercado y, sin embargo, dificulta las predicciones.

Particularmente interesante es el sitio de una empresa en particular, tal vez un equipo independiente o, en cualquier caso, una casa de software dedicada a títulos de proporciones no tan gigantescas. En la explicación, la compañía dice que en PlayStation, a pesar de la mayor prevalencia, es difícil sacar su juego sin acuerdos comerciales específicos con Sony, también porque los usuarios tienden a preferir los juegos grandes más importantes, incluso con aparecer en la tienda. Esto ha llevado a un estancamiento de las ventas a lo largo de los años.

Sin embargo, en Xbox habría ocurrido todo lo contrario, ya que también citó a Xbox Game Pass como el sistema ideal para llegar a una gran audiencia. «Como resultado, descubrimos que, si bien Xbox tiene una base instalada mucho más pequeña, nuestros juegos se venden bien en Xbox porque tienen más visibilidad», señaló también, destacando mayores ingresos en esa plataforma.

La adquisición de Activision Blizzard ampliará la audiencia potencial en Xbox, lo que se ve como una solución positiva para Cerrar vistas entre las dos plataformas. Mientras tanto, en el frente estadounidense, la Comisión Federal de Comercio dijo que quería más documentos de Microsoft para seguir con el caso.