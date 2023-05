5 grandes empresas tecnológicas en números – Corriere.it

Más que Bélgica y Rumanía juntos: eso es lo que han consumido hasta ahora los cinco gigantes digitales más grandes del mundo. El peso de Amazon, Alphabet (Google), Meta, Apple y Microsoft y sus compromisos con el futuro en términos de reducción de emisiones están en el corazón del segundo y último Big Tech ESG Observatory de Karma Metrix: la primera pista de sostenibilidad digital que mide, compara y mejora la huella de carbono y el impacto ambiental de los sitios web, que examiné en los informes de sostenibilidad publicados por las empresas en los últimos cuatro años. El resultado no es alentador. Juntos, el informe dice: Estas cinco empresas consumen 75,6 millones de megavatios hora de energía, lo que supera el consumo de países como Austria, Argelia y Venezuela. En general, el consumo de energía en los Big Five millones de MWh aumentó en un 209,5 por ciento de 2018 a 2021 (el último año para el que los informes de sostenibilidad están disponibles para todos).

En total, de 2018 a 2021, las empresas emitieron 125,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, superando a Bélgica, que emitió 125,4. Pero incluso si damos un paso atrás y miramos más allá de la gran tecnología a toda la web, la perspectiva no es la mejor: según Global Carbon Project, Si Internet fuera un país, sería el tercer país del mundo en cuanto a consumo de electricidad y el cuarto en cuanto a emisiones de dióxido de carbono. El problema surge cuando la energía se alimenta de combustibles fósiles (en Italia son el 60 por ciento del total). En particular, el mayor consumo proviene de las máquinas, servidores, infraestructuras de red, sistemas de enfriamiento del centro de datos y periféricos utilizados por los usuarios.

en total, las cinco empresas se depreciaron, según se informó en el segundo informe de Karma Metrix 75,6 millones de megavatios hora de energía. También en este campo, Amazon es el primero, responsable de consumir el 40,8 por ciento del total, seguido de Google con el 24,5 por ciento, Microsoft con el 17,8 por ciento, luego Meta con el 12,4 y finalmente Apple con el 4,4. En conjunto, si fueran un país, las tecnologías Big Five ocuparían el puesto 42 en el mundo y consumirían más que Venezuela pero menos que Colombia. Si el consumo de energía en el mundo creció entre 2020 y 2021 en un 5,7 por ciento, entonces las empresas involucradas aumentaron este consumo en un 25 por ciento.

¿Qué pueden hacer los demás?

Incluso si estuviera frente a cinco empresas que exportaban y consumían tanto como un país entero, uno podría sentirse abrumado, Mientras esperamos que los programas de sustentabilidad que están estudiando las grandes empresas de tecnología den los efectos deseados, todos pueden hacer algo al hacer que los sitios web sean más eficientes y adoptar el comportamiento correcto al usar la web. Desde usar la nube de manera inteligente hasta no enviar correos electrónicos cuando no es necesario, hasta analizar su sitio y hacerlo más eficiente. La medición se realiza a través de un algoritmo innovador y patentado que tiene en cuenta los muchos elementos «en la página» de una página web que afectan la eficiencia energética. «Para combatir el cambio climático, no basta con plantar árboles o cambiar a coches eléctricos: también es necesario ahorrar energía y reducir el dióxido de carbono de las actividades digitales.Con un 60 por ciento de usuarios que desconocen que el uso de internet genera emisiones”, explica Ally Agostini, CEO de Karma Metrix. “Tenemos la obligación moral de concienciar midiendo el impacto de la digitalización y el ahorro. De ahí la idea del ESG Big Tech Observatory. Las grandes empresas de tecnología, 3 de las cuales son líderes mundiales en servicios de computación en la nube, pueden hacer más para reducir su huella de carbono, haciendo que las empresas y los usuarios sean más conscientes de que la red también contamina. La crisis climática avanza rápidamente y todos deben hacer su parte ahora”.