3 muere por envenenamiento. Entonces la mujer se escapa

Debería haber sido un archivo. almuerzo Una reformadora, con el objetivo de devolver la serenidad a Erin en las relaciones con su exmarido Simon Patterson, profesor de matemáticas y ciencias de secundaria. Pero él nunca vino a esa mesa. Sin embargo, la comida se la comieron los otros cuatro comensales -todos parientes de los primeros- y ahora tres de ellos están muertos mientras uno agoniza. El misterio ocurrido en la localidad australiana de Leongatha, en South Gippsland, de 6.000 habitantes a 90 millas al sureste de Melbourne, mantiene en vilo a todo el país. También porque ahora la mujer sospechosa por la policía ha desaparecido, quizás para escapar del bombo mediático que ha estado ocurriendo durante las últimas dos semanas. Todo comenzó cuando Erin Patterson invitó a sus suegros Don y Jill Patterson y su hermana Heather a almorzar con su esposo Ian Wilkinson. Sin embargo, se perdió el interés inmediato de Simon, quien decidió en el último momento rendirse, salvando así su vida.

Según las fuentes del Daily Mail Australia, la reunión fue un intento de los miembros activos de la iglesia local para ayudar a reparar las relaciones entre la ex pareja. A pesar de la ausencia de Simon, el almuerzo transcurrió según lo planeado, y la anfitriona sirvió a sus parientes carne de res Wellington cocinada con una variedad de hongos que luego se descubrió que eran altamente tóxicos (casquillos de la muerte o Amanita phalloides) que, según la policía, crecen justo en el maderas locales. . Sin embargo, ni Irene ni sus dos hijos adolescentes comieron el plato. Para ellos, el menú era diferente. Siete días después, los suegros de 70 años fallecieron después de pasar unos días en el hospital y, por lo tanto, Heather, de 66 años, corrió la misma suerte. El único sobreviviente por el momento es Ian, de 68 años, un pastor muy conocido en la comunidad, quien, sin embargo, lucha entre la vida y la muerte. Su única esperanza es un trasplante de hígado, según el Times.

Un joven que trabaja en un supermercado le dijo al periódico británico: «Todo el mundo aquí está hablando de eso porque la única persona que no se sintió mal fue la persona que cocinó estos hongos». Y el afectado aún no ha conseguido dar explicaciones suficientemente razonables a la policía, sobre la que se centra la investigación. El jueves, la mujer se mostró a los reporteros estacionados frente a su casa. Dijo, llorando, que era inocente: «No hice nada, los amé. Dijo antes de perder la pista. Si bien aún no se ha probado su culpabilidad, los investigadores sospechan por varias razones. Uno de ellos se refiere a la declaración de la mujer, quien se negó a decirle a la policía cómo consiguió los hongos. Al principio, dice que lo compró en un supermercado local, lo cual es poco probable cuando resulta que ninguno de los residentes de Leongatha ha vuelto a enfermarse. Además, los investigadores recuperaron un deshidratador de alimentos del vertedero de Leongatha que sospechaban que se usaba para preparar champiñones. Para averiguar quién lo tiró el día después del almuerzo, miran imágenes de CCTV del vertedero. Mientras tanto, la comunidad se pregunta sobre los lazos familiares de los Patterson, quienes también son muy conocidos en la comunidad gracias al papel de Ian como pastor en la iglesia local. Según algunos residentes, se suponía que la reunión conduciría a nuevos acuerdos para permitirle a Simon ver a los niños y luego seguir confiando en su madre.

El grosor del amarillo se remonta al pasado: según los periódicos locales, en junio del año pasado, el ex de Erin le dijo a Facebook que estuvo en coma por drogas durante 16 días durante los cuales tuvo tres operaciones de emergencia, principalmente en el intestino delgado. Comentó: «Se le pidió a mi familia que viniera y se despidiera dos veces porque no se esperaba que yo viviera». estas envenenado Una pregunta que, de momento, se negaba a responder.

