«28 meses de prisión sin razón» – Il Tempo

Alessio Bozzelli 13 de agosto de 2023

Esta es la historia de dos hombres, italianos y compatriotas. Es una historia absurda, contradictoria y, en muchos sentidos, increíble. Sobre todo, la forma en que nos fue contada, una historia cruel que comenzó en abril de 2021 y terminó hace unos días, después de dos años y cuatro meses de pesadilla. Antonio Calvino y Giovanni Mattia -así se llaman los dos protagonistas de la historia- en abril de 2021, en medio de la pandemia del covid-19, se reunieron bajo las instalaciones del Consulado de Italia en Caracas, Venezuela, para tratar de obtener lo que teóricamente hubiera sido su derecho, que hasta entonces lo había sido Entonces, al parecer, está privado de él: medicinas y atención médica. La vida de Antonio y Giovanni siempre ha sido difícil y precaria -como lo es la vida de muchos de nuestros compatriotas que residen en países tan complejos como Venezuela- al borde de la pobreza, complicada por el crítico estado de salud de ambos y la llegada de los epidemia.

Por eso los dos hombres se encontraban ese día fuera del consulado italiano: según los testimonios recogidos, estaban allí para protestar (quizás incluso con fuerza) y para exigir la generosa ayuda de una estructura cuyas principales tareas incluyen cuidar, en la medida de lo posible, de la salud de sus ciudadanos residentes en el extranjero. Pero, durante la protesta, ahí está, la policía venezolana: no era hora de darse cuenta de lo que estaba pasando, que Antonio y Giovanni fueron esposados ​​y, poco después, llevados a prisión. “Sin explicación, sin juicio, sin razón real”, nos dice Andrea Di Giuseppe, viceelecto de la FdI en el departamento de América del Norte y Central, el tercer protagonista italiano de esta desafortunada historia. Una historia que ni siquiera podríamos contar sin su compromiso y perseverancia hoy. Porque desde el momento de la detención hasta ayer, increíblemente, no hubo noticias de los dos hombres: casi dos años y medio vivían invisibles dentro de una prisión venezolana, sin ayuda de ningún tipo, ni legal ni médica, ya que los dos recuento. Y sobre todo, ninguna de las instituciones italianas responsables hizo nada para explicar lo sucedido.

¿Cuál es el cargo? ¿Cuáles son las condiciones psicológicas y físicas de los presos? ¿Hubo un juicio justo? ¿Qué delito se cometió para merecer una detención tan larga? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida durante 28 largos y horribles meses. Hasta la llegada del Honorable Di Giuseppe -literalmente el hombre providencial de Antonio y Giovanni- que se había enterado, indirectamente, tres meses antes de lo sucedido y, tras un primer momento de asombro, inmediatamente tomó medidas para intentar resolver la situación.

“Cuando me enteré de este absurdo caso, inmediatamente le pedí al consulado que grabara el video de la protesta y la detención”, nos dijo el diputado, “pero, como sucedió, esos clips no estaban ahí, solo estaba la historia”. del consulado, que se dice que los dos intentaron irrumpir en el edificio. Pero luego encontré estas películas similares, y está claro cómo, aparte de la protesta activa, Antonio y Giovanni no cometieron ningún acto que ameritara más que dos años de prisión».

Y prosiguió: «No todo el mundo sabe -como dijo- que Farnesina destina dinero a nuestros consulados en todo el mundo, dinero que tiene como objetivo proporcionar alimentos y medicinas a los ciudadanos en dificultad; Bueno, si Antonio y Giovanni están ahí para protestar, me hace pensar que está claro que ese dinero se ha gastado en otras cosas”.

Pero los aspectos controvertidos del caso no terminan ahí: «Poco después -cuenta De Giuseppe- entendí que fue el mismo Consulado el que llamó a la policía: lo cual me resulta realmente increíble». El círculo de dos de Dante termina solo cuando Di Giuseppe, después de semanas de presionar a la embajada, puede obtener su liberación, ‘porque, como le he dicho muchas veces al cónsul, es nuestra misión institucional sacar a los ciudadanos de la cárcel’. O consigue una transferencia mayorista. No somos jueces y no nos corresponde imponer penas o condenas». Y también porque en este caso «no hubo ni siquiera un juicio digno de ese nombre: los dos hombres, de hecho, estaban en prisión preventiva. Desde hacía más de dos años. Un escándalo». Y, por supuesto, hasta el final de la historia, que terminó con un acuerdo de culpabilidad que parece una broma de última hora, tiene algo de paradójico: «Antonio y Giovanni -explicó el adjunto de Viddy- solo fueron liberados de prisión después de declararse culpables de los crímenes Acusados, cuya condena, por cierto, coincidía con la pena de prisión cumplida hasta ese momento. Una especie de juicio retrospectivo. Si no me hubiera enterado de esta historia por casualidad, creo que habrían muerto en la cárcel, y no sé si alguien se da cuenta de la gravedad de lo sucedido». «Por eso, desde hoy ordenaré a Farnesina que envíe inspectores a nuestras oficinas en el exterior, para que no vuelvan a ocurrir cosas así. Y Di Giuseppe concluyó que esta es una batalla civilizatoria que debe preocupar a todas las fuerzas políticas sin distinción, porque aquí estamos hablando de nuestros conciudadanos.