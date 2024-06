2024 Sin nombre, Angelina Mango no se calienta. Lo mejor y lo peor del día1

Anoni Brianza – Décima Edición de Festival de Música Anónimo Club de Polo La Nova Poncia en Annone.

Hay muchas novedades para este importante evento musical mundial, empezando por El aparcamiento es gratuito y está a poca distancia. ubicación. Sin duda es una iniciativa bienvenida diseñada para evitar las multitudes que se marcharon en ediciones anteriores, pero dejó amplias oportunidades para que las personas más groseras abandonaran el lugar en su camino al torneo. NMV Botellas de Vidrios, latas y otra basura. También entre las innovaciones más apreciadas está la distribución de agua gratuita dentro del festival, a través de dispositivos dispensadores que aseguran que los espectadores tengan la oportunidad de llenar sus propias botellas de agua. Todo el mundo está contento: el medio ambiente y las personas pagan.

La edición de 2024 también cuenta con espacios mucho más grandes que en años anteriores, con áreas organizadas de manera diferente para resaltar Cinco etapasque acogió a artistas desde primera hora de la tarde hasta última hora de la noche: JD Stage, Nameless Tent de Molinari, Live Stage de Garnier Fructis, Red Bull Unforeseen y Heineken The Offline Experience.

Pasando a los músicos, hay muchos nombres importantes el primer día. En el escenario de JD se valoraron especialmente las actuaciones. Benny Benassi Y Alesso, antes del gran final con justicia. Gran expectación también Motivaciónaunque el horario del espectáculo (de 16 a 19 horas) recibió menos aplausos del público. La música techno electrónica de la Suite Molinari resonó sin parar hasta la medianoche, cuando concluyó la velada. Marlon Hofstadt. Muchas manos en el aire y bailes salvajes también. Luca Agnelli.

En el Live Stage el nombre más esperado era… Angelina Mango, nuevo ganador de San Remo. Una actuación enérgica del cantante que, de no ser por las frases clave, no habría conseguido enganchar plenamente al público bajo el escenario.

–

Derecha: el programa NMF de hoy

–

Esta noche Volvemos a bailar y cantar con decenas de artistas listos para actuar, esperando que el tiempo acompañe y no arruine la fiesta.

GG