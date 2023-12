2023 Onana de dos caras. El ex jugador del Inter aún no ha decidido su presencia en la Copa Africana de Naciones por… los problemas de los nerazzurri

Un año natural con dos bandos para el ex portero del Inter André Onana. “Si la primera mitad del año fue la mejor de su carrera, con su participación en la Liga de Campeones como campeón de los nerazzurri, la segunda mitad fue quizás la peor de todas”, leemos en la Gazzetta dello Sport, que destaca el nuevo Problemas en casa que complican la participación en la siguiente fase. Copa de África Actual portero del United.

Según Rozia, las tensiones continúan Samuel Eto'o, Presidente de la Federación de Camerún y leyenda del Inter de Milán. «Es un conflicto con raíces antiguas que está a punto de estallar de nuevo – leemos -. De hecho, en el vestuario todavía podemos sentir las secuelas de la expulsión de Onana del retiro de la selección en el medio del mundo». Copa de Qatar, las piezas nunca fueron reparadas, a pesar del regreso de André para los tres partidos disputados recientemente por Camerún. En el origen de la disputa entre los dos ex jugadores nerazzurri «no estaban sólo razones técnicas», sino también diferentes maneras de pensar sobre el equipo. juego entre el entrenador Song y el portero. El gol en sí”, dijo Simone. Inzaghi Construir la obra con los pies de un director casi atrasado”. Pero no sólo eso, según el periódico de Milán “Fue simplemente un choque de egos agotadores.Como exjugadores del Inter. Por un lado, la personalidad excéntrica y «extrema» de Onana, acostumbrado a tomar la iniciativa como bien recuerdan en el Inter y actuar como un líder incluso sin brazalete, y por otro, el férreo control que ejerce el presidente Eto'o. sobre la selección nacional. o, no es vulnerable a la presencia de jugadores malos o incluso rebeldes. Los puntos de partida irreconciliables estallaron inmediatamente después de la derrota ante Suiza, un partido en el que los dos porteros en el campo de Doha eran Onana, por un lado, y Sommer, el hombre del que los nerazzurri no se arrepentían, por el otro.

Al parecer, en el vestuario camerunés, «la irreconciliación entre los dos antiguos amigos todavía nos pesa mucho. La relación entre los dos está completamente agotada y esto afecta tanto el clima en el equipo» que «Onana duda si aceptará o no la llamada (Para la Copa Africana de Naciones, ed.) Que llegará de todos modos“Por un lado, está el deseo de jugar con la selección nacional y defender los colores que ama, y ​​por otro, el deseo de no repetir el sufrimiento posterior al Mundial en Qatar”. Un contexto muy complicado con el United: los ingleses dejarán libre a su jugador para participar en la competición, pero huelga decir -como confirma Gazeta- que quieren que se quede en el Reino Unido en un mes crucial y también en un momento delicado. Período dictado por la salida de las Copas de Europa y el octavo puesto en la Premier League.

