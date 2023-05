2 BTPs para invertir en 2 años sin riesgo y con el objetivo de rentabilizar

en los últimos meses La exageración hacia los BTP ha aumentado considerablemente. Los bonos del gobierno italiano también han sido abordados por inversores que, en los últimos años, han asignado una parte insignificante de sus carteras de inversión a los bonos soberanos.

Gracias al aumento de la rentabilidad de los papeles italianos y al hundimiento de las posiciones de riesgo, los BTP se han convertido en un refugio seguro que, a diferencia del pasado, ahora también permite rentabilizar el ahorro.

Después de todo, la alternativa sería él. Erosión gradual del dinero Permaneció en la cuenta corriente debido a la racha de inflación y el brazo corto de los bancos italianos que siguen sin ofrecer nada en depósitos.

Hace un año, nadie hubiera dicho eso, pero hoy en día, los BTP antiguos te permiten obtener buenos ingresos periódicos. Sin embargo, es un error pensar que basta con comprar BTP para garantizar una rentabilidad satisfactoria a lo largo de los años del periodo de garantía. Como se afirmaba recientemente en un informe de AIPB (Asociación Italiana de Bancos Privados), los BTP pueden ser fundamentales desde el punto de vista de la inversión… pero solo si sabes cómo manejarlos.

Invertir en BTP implica riesgos, que sin embargo pueden minimizarse

BTP a 2 años para invertir en rendimientos a 2 años

Es cierto que los BTP son uno de los pocos activos donde los ahorros se colocan sin mucho riesgo (y siempre ha sido así), sin embargo, especialmente aquellos nuevos en los bonos del gobierno italiano, pueden pensar que el factor de riesgo es 0.

En realidad no lo es. En primer lugar porque todas las inversiones, por muy seguras que sean, tienen un determinado perfil de riesgo y en segundo lugar porque hay toda una serie de factores a tener en cuenta antes de emprender.

No nos referimos sólo al nivel de riesgo (rating soberano). Todo el mundo sabe que nuestros BTP no son el papel alemán pero no todo el mundo sabe que también se trata de bonos del Estado riesgo de tipo de interés Que nunca se puede borrar ya que los rendimientos de los bonos del gobierno están vinculados a él. Decisiones de tipos del BCE. De los distintos BTP que están más expuestos al riesgo de tipo de interés, los de larga duración son más vulnerables a las variaciones de precios.

La buena noticia es que Prestando mucha atención a la selección. Es posible identificar BTPs que permitan asegurar un buen ingreso por un tiempo limitado.

2 BTPs para invertir ahorros a 2 años con el objetivo de pagar las anualidades

En plazos cortos, la ponderación de riesgo asociada con BTP disminuye. Es por eso que nos complace ubicar algunos BTP con plazos de 2 años que pueden generar muy buenos ingresos.

Dado que, como seguramente saben nuestros amigos del ahorro, no ofrecemos ningún tipo de asesoramiento en este sitio, hemos elegido dos soluciones diferentes para ofrecer alternativas. aquí están:

BTP vence el 15 de mayo de 2025 ( adentro IT0005327306 Clase Btp Tf 1,45% Mg25 Eur): cupón 1,45% y rentabilidad neta al vencimiento 2,8%

Clase Btp Tf 1,45% Mg25 Eur): cupón 1,45% y rentabilidad neta al vencimiento 2,8% BTP vence el 1 de marzo de 2023 (ISIN IT0004513641 Clase Btp-1mz25 5%): cupón 5% y rentabilidad neta al vencimiento 2,85%

Actualmente, el primer BTP está en 95,6 (por debajo del par) mientras que el segundo cotiza por encima del par en 102,99.

Bien Estos dos BTP de igual duración se dirigen a tipos de inversores completamente diferentes: BTP parece que expira el 15 de mayo de 2025 para aquellos ahorradores que miran sobre todo a la cuota final y que hoy están dispuestos a cobrar menos y por tanto estar satisfechos. El segundo, que vence el 1 de marzo de 2023, está dirigido a aquellos ahorradores que buscan inmediatamente un sabroso bono hasta la fecha de vencimiento.

Está claro que en cualquiera de los dos casos siempre existe la posibilidad teórica de vender primero en el mercado secundario.

Invierta más de 2 años neutralizando el riesgo de cambio y el riesgo de liquidez

Algunos amigos inversores Nuevo en el mercado de bonos del gobierno (probablemente porque hasta ahora solo ha operado en ETFs), podría pensar que los dos BTP mencionados en el párrafo anterior serían ideales para una renta de dos años pero de todos modos tendrían que lidiar con los riesgos típicos de las inversiones, es decir Cambio y liquidez.

¡Bueno, ese no es el caso en absoluto! No es que nos olvidáramos de mencionar la liquidez y el cambio en el penúltimo párrafo. Estos 2 riesgos no existen cuando se trata de invertir en BTP. El riesgo cambiario ni siquiera tendría sentido dado que los BTP se emiten en moneda de curso legal y el riesgo de liquidez, que existe en teoría, es poco probable en la práctica dado que los volúmenes son tan altos independientemente del marco temporal. En resumen, una rampa.

