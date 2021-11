19- Al-Amal: No planeamos aumentar la capacidad de los estadios. Boletín de hoy. Ricciardi: «No habrá cierre». Brusaferro: «Vacúnate para frenar la curva ascendente»

El Ministerio de Salud y Protección Civil dio a conocer datos relacionados con el seguimiento de la epidemia durante las últimas 24 horas. Se han tomado 445,593 hisopos y se han identificado 7,569 nuevos resultados positivos para el coronavirus. Los positivos actuales son 119.230, 4.118 más que ayer. En el último día, 36 personas con Covid-19 murieron por un total de 132,775 muertes desde el inicio de la pandemia. Como siempre, Vocegiallorossa.it Le proporciona las últimas noticias en vivo al respecto.

22: 30h – “No pensamos aumentar la capacidad en los estadios”. Así lo dijo el ministro de Salud, Roberto Speranza, a «Che tempo che fa» en Rai 3 en referencia a lo que se ha hecho en algunos otros países donde los estadios están de regreso.

100% de asistencia.

21:45 – «Mi consejo es usar la máscara tanto como sea posible: es una herramienta imprescindible porque la situación en las próximas semanas es astuta». El Ministro de Salud dijo: Roberto Speranza, en el espectáculo «Che tempo che fà on Rai 3.» Repita «La máscara siempre es obligatoria en interiores y también es obligatoria en exteriores cuando no se puede respetar la distancia del metro». «Mi muy fuerte recomendación, especialmente en este punto del resurgimiento del virus, es usar la máscara tanto como sea posible porque es una herramienta realmente esencial para reducir la posibilidad de infección».

20:05 – El presidente del Istituto Superiore di Sanità en Corriere della Sera lanza un llamamiento a los ciudadanos: «Acepten la oferta de la primera dosis. Si ya lo ha hecho, reserve la tercera». Es difícil predecir la posibilidad de restricciones en el futuro, como ocurre en muchos países donde la reaparición de infecciones es «apoyada en gran medida por los no vacunados».

19:05 – Boletín de hoy

16:31 – “Si estamos en Portugal donde están muy cerca de proteger el rebaño, podemos hablar de Covid como una gripe común pero en Italia tenemos alrededor del 10%, 6-7 millones sin vacunar, y hay que tener cuidado porque si el La epidemia se desarrolla con una fuerte intensidad entre los no vacunados Los vacunadores, estamos volviendo a encarrilar el sistema. Aún estamos muy lejos y hay que tener mucho cuidado ”. Así lo dijo Roberto Battiston, director del Observatorio Epidemiológico de la Universidad de Trento.

15:22 – en un Cerdeña Hoy hay 77 nuevos casos confirmados de positividad de Covid, basados ​​en 1,723 personas examinadas. Se procesaron un total de 8.247 pruebas, incluidas pruebas moleculares y antigénicas. Número de pacientes ingresados ​​en UCI 8 (igual que ayer); Los del campo médico 44 (como ayer). Hay 1.797 casos de aislamiento domiciliario (56 más que ayer). No hay muertes.

14:24 Hoy se detectaron 124 casos del nuevo virus Corona Apulia Se registraron 18.153 pruebas diarias, con 0,68 resultados positivos. Hasta la fecha, no ha habido heridos. Aquí está el desglose de los nuevos casos: Condado de Barry: 40; Provincia de murciélagos: 5; Condado de Brindisi: 17; Provincia de Foggia: 28; Condado de Lecce: 25; Provincia de Taranto: 8; La provincia en la definición: 1. Actualmente hay 3.820 personas positivas y 158 pacientes hospitalizados en un área no crítica, mientras que 20 personas están hospitalizadas en cuidados intensivos.

13:29 – “El presidente de la República Mattarella fue uno de los primeros en tomar la tercera dosis, como siempre para predicar con el ejemplo. Es una señal que le da a todo el país para seguir confiando en la ciencia”. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, en su discurso en el Congreso Nacional de Confembresi Italia. «Debemos confiar en la ciencia», repitió Di Maio, refiriéndose a la premisa de que debemos vacunarnos cada seis meses para conseguir el carril verde.

12:32 – “Espero que los niños también se vacunen a corto plazo, en cuanto haya luz verde de la EMA, teniendo en cuenta que Covid no es un paseo por el parque para ellos y tiene efectos a largo plazo”. Fabrizio lo confirma rezo, director médico del Instituto Ortopédico IRCCS Galeazzi de Milán, en una entrevista con iNews24. “Uno de cada mil padece un síndrome inflamatorio sistémico multisistémico que genera problemas – continúa Brigliasco – los jóvenes se ven afectados por la variante delta, por lo que vacunarlos reducirá las posibilidades de contagio. También deben vacunarse para mantener la escuela abierta, porque hay muchas clases en cuarentena ”.

11:40 Para limitar el aumento de nuevos casos de Covid, el gobierno británico se está preparando para permitir que las personas reciban la tercera dosis de la vacuna 5 meses después de la segunda y, por lo tanto, un mes antes de lo que se espera ahora. Informes sobre guardián Observando que este cambio permitiría a millones de británicos esperar la tercera dosis. Esperamos que esto reduzca el riesgo de infección.

Nuevos hospitales bajo presión.

10:55 – Los Rusia Reportó más de 1.200 muertes por COVID-19 por quinto día consecutivo, en una semana en la que el país renovó su récord negativo de muertes diarias en tres ocasiones desde el inicio de la pandemia. Durante las últimas 24 horas, el boletín oficial registró un total de 1.219 muertes relacionadas con el coronavirus emergente y 38.823 nuevas infecciones. Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento de lesiones y muertes en las últimas semanas a la agresividad de la variable delta, al estricto incumplimiento de las normas sanitarias por parte de muchos rusos y, sobre todo, a la baja tasa de vacunación en el país.

10:39 – Guido Rassi, inmunólogo y exdirector de la EMA, y hoy consultor del comisario Figliuolo, no tiene dudas sobre la gran utilidad de una introducción bastante completa al compromiso de vacunación «pero entiendo que no es fácil de aplicar», dijo en una entrevista. con sol 24 horas -. Sin embargo, no es aceptable no esperar esto para algunas categorías que comienzan con los que están en uniforme o los que trabajan en estrecha colaboración con el público ‘como los servidores públicos, al menos los de mostrador o los que dirigen bares o restaurantes o trabajan fuera del super mercado «. Rassi también está de acuerdo con una posible exclusión del hisopo “permitiendo que muchos positivos escapen, al menos un 30%”, del carril verde, que solo se emitiría para vacunación y tratamiento. En Italia «estamos en el inicio de la cuarta ola: ahora necesitamos entender qué tan alta es esta ola. Italia tiene fortalezas y debilidades. Entre las primeras, el número significativo de personas vacunadas y el comportamiento que todavía es algo responsable en términos de máscara y distancia. Entre estos últimos, la importante falta de heterogeneidad entre regiones en el número de personas vacunadas y en grupos de edad y luego la falta de intervenciones en sectores de alto riesgo como el transporte ”. El ritmo de las terceras dosis fue «suficiente, pero ahora hay que aumentar la intensidad porque sólo así se puede doblar la curva de la infección creciente».

10:23 – Agentes de la policía estatal identificaron a 91 personas, arrestaron a tres y deploraron a dos al final de la manifestación No Green Pass de ayer, en MilánUn grupo de manifestantes ingresó a la plaza de la catedral a pesar de las prohibiciones. Los detenidos son un joven de 18 años acusado de resistir a un funcionario público en Piazza Duomo, un piacenza de 38 años, con antecedentes policiales, arrestado en Piazza Beccaria por resistencia y amenazas, un hombre de 30 años de Milán. . (Con precedente), para resistir y lesionar a un policía en la Plaza de la Catedral.

10:06 – «Mi principal temor está relacionado con los datos de la epidemia, que ha vuelto a ser alarmante en algunos países europeos. Cuando veo los números de Alemania y Austria que están en nuestras fronteras, me temo que con el clima calificó como la cuarta ola , le resultará difícil contener la fatiga social, en caso de que la afronte de forma difícil «. para anunciar que es el Secretario del Partido Demócrata, Enrico Letta, en una entrevista con impresión. «Debemos evitar su llegada con la aceleración de las terceras dosis. Y debemos ser claros e irrevocables en los carriles verdes. La decisión de prohibir los mítines de La FX en los centros históricos es absolutamente acertada».

09:49 – «No habrá cierre, ni siquiera parcial», dijo en una entrevista. Profeta el profesor Walter Ricciardi, asesor del Ministerio de Sanidad, que señala una serie de posibles intervenciones para proteger a Italia del avance de la cuarta ola proveniente del este: sanciones más rápidas contra médicos y enfermeras que no les permitan tratar; Análisis, Asl para Asl, para verificar si entre los pacientes en el consultorio de un médico en particular hay muchos pacientes no vacunados, para huir en busca de cobertura; Presionar firmemente sobre la tercera dosis, vinculándola al carril verde: Aquellos que no hayan completado el ciclo de refuerzo de vacunación primero reciben un aviso, y si continúan después de dos o tres meses no cumplen con la inyección de refuerzo, el certificado verde pierde su validez.

09:24 – Según el último informe del Instituto Superior de Salud, variable delta más ‘presente en 10 regiones / provincias autónomas’ e ‘identificado con 147 secuencias totales en I-Co-Gen’, la plataforma de seguimiento genético de variantes. confirmaron una «clara prevalencia» de delta, caracterizada por «una mayor posibilidad de transmisión en comparación con la variante alfa y un mayor riesgo de hospitalización, particularmente entre individuos parcialmente vacunados o no vacunados».

09:00 Vacúnese usted mismo para ralentizar la curva ascendente de la infección. Un llamamiento del jefe de la Estación Espacial Internacional y un portavoz del Servicio de Lucha contra el Terrorismo, Silvio Brusaferroquien lo conoció mensajero desde la noche Se pide a todos que cooperen. Con 78 casos por 100.000 habitantes se ha traspasado el umbral de limitación del brote, y la gran cantidad de tampones no justifica el aumento de casos: explica que el aumento se debe a la intensificación de la circulación en Europa, sufre mucho de no vacunados y debido a cierta relajación en el comportamiento. «Ahora es difícil de adivinar. Otros países están adoptando restricciones, pero por el momento tienen números mucho mayores que los nuestros».

08:40 – «Estoy muy preocupado por la situación. Nos enfrentamos a semanas difíciles. Necesitamos un esfuerzo nacional para detener la ola de otoño-invierno de la epidemia». dijo que Angela Merkel Observando que el número de heridos en Alemania Es «la tasa más alta de la epidemia» y que «el número de pacientes en cuidados intensivos también está aumentando» mientras que «lamentablemente tenemos muchas muertes todos los días». El canciller enfatizó que la situación no es tan mala en todas partes de las tierras federales por igual, y es claramente peor donde la tasa de vacunación es menor.