«17 drones rusos destruidos». Noticias y actualizaciones hoy, 20 de septiembre de 2023

Polonia puede reducir su apoyo a Ucrania debido a la crisis de las importaciones agrícolas ucranianas. «Las acciones de Ucrania dejan una cierta impresión en la opinión pública polaca. Esto se puede ver en las encuestas de opinión y en el nivel de apoyo público a una mayor ayuda a Ucrania. Esto es perjudicial para la propia Ucrania», dijo el ministro polaco de Asuntos Europeos, Simon Szynkowski Wiel Sek. dijo a PAP, explicando esto.

Leer también

«Nos gustaría seguir apoyando a Ucrania, pero para que esto sea posible, debemos contar con el apoyo del pueblo polaco en este asunto. Por lo tanto, si no hay apoyo del pueblo polaco, será difícil para nosotros continuar para apoyar a Ucrania”. «Apoyamos a Ucrania como lo hemos hecho hasta ahora», afirmó Simon Sinkovsky Phil Sek.

Kiev: 17 drones rusos destruidos

Anoche, las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania destruyeron 17 drones. En total, las fuerzas rusas lanzaron 24 drones. Así lo anunció la Fuerza Aérea en Kiev, añadiendo que el ejército ruso atacó una refinería de petróleo en Kremenchug, provocando un incendio. Los trabajos en la fábrica se paralizaron temporalmente.

El bombardeo de la región de Kherson provocó la muerte de dos personas y heridas a otras cuatro. Dos personas resultaron heridas en Zaporizhia y cinco en la región de Donetsk, escribió la emisora ​​estatal ucraniana Sospilin.

Alcalde de Zaporizhia: “Los riesgos de accidentes en la central siguen aumentando”

El riesgo de accidentes en la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, ocupada por Rusia, sigue aumentando. Esta advertencia proviene del alcalde de Enerhodar, el municipio que alberga la mayor central nuclear de Europa. Dmytro Orlov dijo en una entrevista con la Agencia Alemana de Noticias: “El miedo aumenta cada día, porque hay muchos factores de riesgo que influyen”.

Orlov abandonó Enerhodar después de que los soldados rusos ocuparan la ciudad y actualmente dirige la administración cívico-militar de la ciudad de Zaporizhia, en la región sur del mismo nombre en Ucrania. «Desde septiembre pasado hasta hoy, ocurrieron seis incidentes, seis casos en los que se cortó el suministro eléctrico. En los últimos 40 años, nunca había ocurrido un incidente como este».

Orlov añadió que la militarización de la instalación nuclear situada en el centro de los combates constituye un peligro en sí misma. «Rusia ha convertido las instalaciones en un campamento militar donde siempre hay mil hombres presentes».

007 GB: “Las fuerzas de Kiev se acercan a la principal ruta de suministro a Bakhmut”

«La liberación de Klyshchevka y Andreevka acercó a las fuerzas ucranianas a una de las principales rutas de suministro a Bakhmut», escribió el Ministerio de Defensa británico, refiriéndose a datos de inteligencia. «Este éxito táctico acercó a las fuerzas ucranianas a la carretera T 05-13, una de las principales rutas de suministro a Bakhmut desde el sur. Sin embargo, Rusia sigue manteniendo el control sobre la línea ferroviaria que discurre a lo largo de la presa entre Klyshchevka», indica el ministerio. explica. y T 05-13, creando un obstáculo fácilmente defendible”.

La inteligencia británica indica que es probable que el reciente redespliegue de fuerzas aerotransportadas rusas desde Bakhmut al sur de Ucrania debilite las defensas rusas alrededor de la ciudad.

Olena Zelenska pide la devolución de 19.000 niños secuestrados

La primera dama de Ucrania ha instado a los líderes mundiales a ayudar a Kiev a devolver a los niños ucranianos deportados por la fuerza a Rusia, donde, según ella, están siendo adoctrinados y despojados de su identidad nacional. Hablando al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Olena Zelenska dijo que más de 19.000 niños ucranianos fueron trasladados o deportados por la fuerza a Rusia o los territorios ocupados.

Zelenska añadió que hasta el momento sólo han sido devueltos 386, y en Rusia «les dijeron que sus padres no los necesitan, que su país no los necesita y que nadie los está esperando». «A los niños secuestrados les dijeron que ya no eran niños ucranianos, sino niños rusos».