13 millones de visitas (registradas). Y cuidado con el estreptococo infantil

Desafortunadamente, los expertos nos han advertido con demasiada frecuencia: la temporada de virus respiratorios de este año será larga, de hecho muy larga, y afectará a una gran cantidad de italianos. Hasta finales de abril. Predicciones muy precisas, según el último boletínInstituto Superior de Salud Los italianos pusieron a dormirimpacto O de los virus del síndrome similar a la influenza desde el otoño han alcanzado el número récord de 13 millones (de los cuales solo más de 300 mil por semana entre finales de marzo y principios de abril).

Este es el número más alto desde el establecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica InfluNet del Istituto Superiore di Sanità hace 23 años. A modo de comparación, hubo 8,7 millones de personas postradas en cama en la temporada 2017-2018. La tenencia de la temporada 2022-23 también sorprende.

anomalía

Estamos a finales de abril y todavía hay nuevos casos de gripe y síndromes similares, concretamente 5,1 por mil adultos y 15,4 casos por mil niños, aunque en los últimos días se ha producido un claro descenso de nuevos casos. En resumen, si la gripe es un gran clásico navideño, entonces la Pascua (y más allá) es una anomalía bastante buena.

Por el momento, la situación comienza a normalizarse solo en Molise y en la provincia autónoma de Trento. Rotación inusual también para otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial que ha afectado especialmente a los más jóvenes.

“En esta larguísima temporada, que empezó temprano, en la semana 42 del año y no en la habitual 48”, explica. claudio criselli, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina General, hemos visto no solo el virus de la influenza, en particular el virus A, en comparación con el B, sino también muchos otros virus respiratorios: Sars CoV-2, virus respiratorio sincitial, adenovirus y el resfriado común. Ahora estamos observando una disminución lenta y gradual de las infecciones, mientras todavía estamos por encima del umbral epidémico, especialmente en lo que respecta a los niños.

En definitiva, una temporada que tiene un comienzo temprano, pero que también es una temporada larga ya que el descenso es muy lento y esa lista de espera de fuera de temporada parece que nunca se acaba. Los expertos vaticinan que habrá nuevos casos de gripe hasta finales de abril, en definitiva, hasta los puentes de la primavera. Y esta puede no ser una excepción. “Es necesario monitorear la situación”, dice. Massimo Andréone, Director científico de la Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, para comprender si se trata de unicum o si la situación actual corre el riesgo de aumentar cada vez más. Durante la pandemia, la tasa de todas las infecciones respiratorias disminuyó gracias a las medidas de contención del coronavirus. Pero esto también limitó la propagación de otros virus, dejando a la población desprotegida, especialmente a los jóvenes y no vacunados, de otros virus” (7).

escuelas

Pero no solo. De hecho, las bacterias, como partículas masivas, también nos hicieron compañía. estreptococo; El grupo A, ha sido muy popular entre los niños de jardín de infantes y primaria. En los Estados Unidos, los epidemiólogos hablan de un «número sin precedentes de infecciones por estreptococo A entre los niños». Es una enfermedad que no debe subestimarse, también por las consecuencias que puede tener sobre las articulaciones, los riñones y las válvulas cardíacas.

«En el último trimestre de 2022 – recuerda antonio r FloresMD, director de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del McGovern College of Medicine en Houston y autor de un artículo reciente sobre el tema publicado en la revista Clinical Infectious Diseases: el número de infecciones registradas, incluidas las infecciones invasivas, fue mucho mayor de lo esperado, en números muy altos incluso en el primer trimestre de El año es 2023. Si un pediatra visita a un niño que tiene dolor de garganta o una erupción como la escarlatina, siempre debe sospechar una infección estreptocócica y actuar en consecuencia”.

vigilancia

En cambio, las buenas noticias provienen del frente de Covid. Según el seguimiento semanal del Istituto Superiore di Sanità y el Ministerio de Salud, la incidencia de casos está disminuyendo levemente pero en constante disminución: del 31 de marzo al 6 de abril hubo 34 casos por 100.000 habitantes, en comparación con 37 por 100.000 en el anterior semana. Si bien el Índice de Transmisibilidad (RT), calculado sobre casos sintomáticos, vuelve a 1, lo que representa un aumento con respecto a la semana anterior, Gianni Reda, director de Prevención del Ministerio, afirma que «el asunto está bajo control total».