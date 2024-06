“10 minutos de sobra” – Diario

La querida y premiada corista Gran Hermano VIP, Nikita Belizon Vivió una experiencia dramática que compartió con su público, dejando a todos en estado de expectación. Hace dos días dijo Ser víctima de un accidente doméstico Lo que provocó una enfermedad repentina seguida de ansiedad. Vaciar durante 10 minutos. Posteriormente fue trasladada al hospital, donde recibió tratamiento inicial. Ahora finalmente ha decidido aclarar su estado de salud.

Nikita Belizon y la historia del accidente.

el 29 de mayo de 2024 Será una fecha que Nikita Belizon recordará por siempre. En una publicación en las redes sociales, la estrella describió con desgarradores detalles lo que le sucedió ese día.

“Acabo de terminar de hablar con un amigo por teléfono y… estaba viendo una serie «En Netflix cuando comencé a sentirme raro», explicó Nikita. «Me di cuenta tener que acostarsePero antes de que pudiera hacerlo, todo se volvió negro. Me desperté 10 minutos después, con… Cara hinchada y sangre por todos lados.«.

Nikita describió los momentos después de despertarse como una pesadilla. «Estuve en el suelo durante 10 minutos.. Luego la sangre, el taxi y el viaje al hospital. Los ojos muy abiertos del taxista desde el espejo central. El cielo mientras estaba acostado en el asiento trasero, y la pregunta dentro de mí: ‘¿Estoy feliz de verlo de nuevo? ¿el cielo?'».

Al llegar al hospital, Nikita fue recibida de inmediato. Primeros tratamientos. Describió con emoción la calidez y profesionalismo mostrado por el personal médico que la recibió.

«Mis fans aman a las enfermeras.La dulzura en sus miradas y la ternura en cuidarme. El médico que me dice: “Sabes que tienes suerte, ¿no?” Escribió en su publicación. Como mencionó la actriz. No 11El cual aparece frecuentemente en su vida y que le dio una sensación de esperanza en esos momentos difíciles.

A pesar del shock, Nikita encontró el tiempo y la fuerza para agradecer a sus fans por el apoyo recibido. “Me siento tan extraña pero agradecida, tan agradecida de leer todos los mensajes de apoyo en WhatsApp y aquí. Gracias.





Sus reflexiones sobre la importancia de la salud y la vida

El accidente llevó a Nikita. Pensar profundamente Sobre la importancia de la salud y vivir el presente. “Lo hermoso de la vida es lo que distingue la vida aquí de la vida fuera del Puente”. La posibilidad de disfrutar de nuestros sentidos,Esta experiencia le permitió apreciar cada momento más y comprender su importancia. Para permanecer en el presenteUniendo cuerpo y alma.

La historia de Nikita Belizon nos recuerda lo frágil que es nuestra existencia y lo importante que es escuchar nuestro cuerpo. cuídate Prestar atención a las señales de tu cuerpo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con su fuerza y ​​coraje, Nikita pudo transformar Una experiencia dolorosa en un momento de crecimiento personal Y conciencia.

De hecho, escribió en Instagram: “La vida es lo que es Una colección de muchos momentos. Por eso es tan importante poder permanecer en el presente. Porque te permite sentirlo y experimentarlo plenamente, de forma física, uniendo así cuerpo y alma. De hecho, escuché esta respuesta hace años mientras me investigaba.Nuestro sentido de existencia. Creo que esto es lo que necesitaba para entender mejor. No lo sé, lo pensaré mientras tanto. Me siento raro pero muy agradecido. Para leer todos los mensajes de apoyo en WhatsApp y aquí ❤️ y 🥹 Gracias.