HONOR prepara en Barcelona el lanzamiento global de su ROBOT PHONE y el plegable Magic V6 en el MWC 2026

Barcelona.— La empresa tecnológica china HONOR anunció que presentará a escala mundial su nuevo HONOR ROBOT PHONE y el smartphone plegable HONOR Magic V6 durante un evento programado para el próximo 1 de marzo de 2026 en el marco del congreso mundial de telefonía móvil que se celebra en Barcelona, uno de los principales centros de innovación tecnológica del sector.

La presentación se realizará en el Palau de Congressos de Barcelona, donde la compañía reunirá a medios, socios tecnológicos y profesionales de la industria para mostrar sus avances más recientes en inteligencia artificial aplicada a dispositivos móviles.

El evento forma parte de la estrategia global de HONOR para posicionarse como un actor relevante en el desarrollo de un ecosistema de dispositivos inteligentes conectados.

Según la propia compañía, el lanzamiento se produce en un momento clave de evolución tecnológica. En su comunicación oficial, HONOR señaló:

“Como sabes, dentro de nada se celebra el MWC en Barcelona y si estás por la feria estos días, nos encantaría que nos acompañeses en nuestro evento de lanzamiento, donde desvelaremos el estreno mundial el HONOR ROBOT PHONE y el nuevo plegable HONOR Magic V6, junto con nuestras últimas innovaciones insignia.”

Inteligencia artificial como eje de la estrategia corporativa

El anuncio confirma la creciente importancia de la inteligencia artificial en el negocio global de smartphones, donde fabricantes buscan diferenciar sus dispositivos mediante nuevas capacidades automatizadas, asistentes inteligentes y ecosistemas integrados.

HONOR ha intensificado su inversión en esta área tras presentar en 2025 su plan estratégico enfocado en IA, con el objetivo de integrar esta tecnología en el núcleo de sus dispositivos.

La empresa explicó:

“HONOR continúa explorando la evolución de la IA móvil a través de una integración creativa de la IA en el smartphone. Tras la presentación del HONOR ALPHA PLAN en el MWC 2025, este año mostraremos nuevos avances y nuestra colaboración con socios globales para construir un ecosistema de dispositivos de IA abierto y conectado.”

Este enfoque responde a una tendencia global en la industria tecnológica, donde fabricantes buscan crear plataformas interconectadas que integren teléfonos, dispositivos portátiles, computadoras y otros equipos inteligentes.

El debut del ROBOT PHONE marca una nueva etapa

El lanzamiento del denominado HONOR ROBOT PHONE representa una apuesta significativa de la compañía por redefinir la experiencia móvil mediante inteligencia artificial.

En su comunicado, HONOR describe el evento bajo el concepto:

“La era del ecosistema de dispositivos de IA:

HONOR ROBOT PHONE y Magic V6 Debut”

Aunque la empresa no ha revelado detalles técnicos completos, el nombre del dispositivo sugiere capacidades avanzadas basadas en automatización e inteligencia artificial, lo que podría posicionarlo como un producto emblemático dentro de su portafolio.

Por su parte, el Magic V6 será el nuevo integrante de su línea de teléfonos plegables, un segmento que ha ganado terreno en el mercado premium global debido a su diseño innovador y productividad mejorada.

Barcelona, centro global de lanzamientos tecnológicos

El evento se celebrará el 1 de marzo de 2026 entre las 13:00 y las 14:00 CET en el Palau de Congressos de Barcelona, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress, considerado el principal evento de telecomunicaciones del mundo.

HONOR también confirmó que los asistentes podrán conocer los nuevos productos directamente en el área de exhibición de la empresa.

“Además, podrás visitarnos en nuestro stand de HONOR Booth 3H10 (Hall3) donde podrás probar estas nuevas innovaciones y ver demostraciones en directo de nuestros dispositivos con IA.”

La participación en este evento refuerza la estrategia de visibilidad global de la empresa, que busca ampliar su presencia internacional y competir con otros fabricantes líderes.

Impacto esperado en el mercado global

La introducción de nuevos dispositivos con inteligencia artificial avanzada podría fortalecer la posición competitiva de HONOR en el mercado mundial de smartphones, particularmente en el segmento premium.

El desarrollo de un ecosistema conectado también tiene implicaciones económicas, ya que abre nuevas oportunidades de negocio basadas en servicios digitales, software y plataformas interconectadas.

Para los mercados emergentes, incluyendo América Latina, estos avances podrían traducirse en una mayor disponibilidad de tecnologías inteligentes y nuevas opciones para consumidores y empresas.

El evento en Barcelona será clave para evaluar el alcance de la estrategia de HONOR y su capacidad para competir en un sector marcado por la rápida innovación tecnológica y la creciente integración de inteligencia artificial en la vida cotidiana.