HONOR lanza en Europa el smartphone plegable más delgado y resistente: el Magic V5

Caracas, Venezuela Business Desk. — La marca global de tecnología HONOR ha presentado en Londres su más reciente innovación: el HONOR Magic V5, un smartphone plegable que llega a los mercados de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España como el más fino del mundo, con apenas 8,8 milímetros de grosor y un peso de 217 gramos. El dispositivo combina resistencia, potencia y funciones avanzadas de inteligencia artificial para ofrecer una experiencia premium tanto en productividad como en entretenimiento.

Un paso más en la innovación de HONOR

El anuncio reafirma la apuesta de la compañía por dominar la categoría de plegables. Tras el impacto de los modelos Magic V2 y Magic V3, HONOR vuelve a marcar tendencia con un dispositivo que busca redefinir los límites del diseño y la ingeniería móvil.

“Estamos encantados de presentar hoy HONOR Magic V5 en los mercados europeos”, declaró James Li, director ejecutivo de HONOR. “Este lanzamiento supone un hito importante en nuestro esfuerzo por ampliar los límites de la innovación móvil, ya que no solo creamos un dispositivo, sino un compañero inteligente diseñado para empoderar a las personas y amplificar su potencial. Gracias a la estrecha colaboración con líderes del sector como Google y Qualcomm, hemos combinado a la perfección las capacidades de IA de última generación de HONOR, un diseño ultradelgado y un rendimiento excepcional y duradero para ofrecer una experiencia verdaderamente transformadora. Estamos deseando ver cómo los consumidores adoptan esta tecnología revolucionaria para alcanzar nuevos niveles de productividad, creatividad y éxito en su vida cotidiana”.

Diseño ultraligero y batería avanzada

El Magic V5 ha sido fabricado con un sistema de producción que integra inteligencia artificial, lo que le permite alcanzar un equilibrio entre elegancia y resistencia. El dispositivo incorpora una batería de silicio-carbono de 5820 mAh, con un 15% de contenido de silicio en las celdas, que garantiza gran autonomía sin sacrificar su delgado perfil.

En cuanto al rendimiento, integra la plataforma Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, que asegura potencia de primer nivel y optimización de inteligencia artificial en el propio dispositivo.

Resistencia certificada

Diseñado para acompañar al usuario en el día a día, el Magic V5 cuenta con certificación IP58 frente a polvo y agua. Además, dispone de un escudo antirrayaduras NanoCrystal Shield y un refuerzo interno con fibra de carbono en su pantalla plegable, características que lo convierten en uno de los dispositivos más resistentes de su categoría.

Fotografía con inteligencia artificial

HONOR también apuesta fuerte por el apartado fotográfico. El Magic V5 está equipado con el sistema de cámara AI Falcon, compuesto por un teleobjetivo periscopio de 64 MP, una cámara principal de 50 MP y una ultra gran angular de 50 MP. Estas capacidades, reforzadas con el motor de imagen AI HONOR, permiten capturas avanzadas con funciones como retrato mejorado con IA, superzoom y detección de movimiento.

Pantallas optimizadas para la productividad

El smartphone incorpora una pantalla interna de 7,95 pulgadas y una pantalla externa de 6,43 pulgadas, ambas compatibles con el lápiz óptico HONOR Magic-Pen (se vende por separado). Gracias al modo Multi-Flex mejorado, es posible trabajar con hasta tres aplicaciones en simultáneo, facilitando tareas como revisar documentos, realizar videollamadas o comparar precios en línea.

El dispositivo se lanza con MagicOS 9.0 y trae preinstalado Google Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. Los usuarios pueden acceder a Gemini mediante chat o en tiempo real a través de Gemini Live, incluso compartiendo la cámara o pantalla. Una innovación adicional es el acceso con un doble toque en la parte trasera del equipo.

Creatividad y conectividad

Más allá de la productividad, HONOR ofrece herramientas creativas basadas en IA, como generación de video a partir de fotos, borrado y recorte inteligente, así como edición automática de imágenes. También se incluye traducción de llamadas en seis idiomas y traducción instantánea de textos.

En conectividad, el dispositivo integra HONOR Share, que ahora permite transferencias entre Android, iOS, macOS y Windows, además de una migración fluida de datos desde iPhones.

Récord mundial y disponibilidad

El HONOR Magic V5 fue reconocido por Guinness World Records al soportar un peso de 104 kilogramos suspendido, lo que lo convierte en el plegable más resistente del mercado. Su bisagra de acero está diseñada para resistir hasta 500.000 pliegues.

El equipo está disponible en tres colores: Ivory White, a través de la web oficial de HONOR; Black, mediante operadores como MasOrange y Vodafone; y Dawn Gold, en cadenas como Media Markt y Amazon. Se comercializa en configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, a un precio de 1.999 euros.

Como parte de la promoción de lanzamiento, los compradores registrados en la aplicación MyHonor obtendrán 12 meses de protección de pantalla. Además, hasta el 30 de septiembre estará vigente una oferta que incluye un cupón de descuento de 300 euros, un cargador HONOR Super Charge de 66W y el HONOR Magic Pen.