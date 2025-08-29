Constellation Brands presentará resultados financieros del segundo trimestre 2026 el 1 de octubre

Caracas, Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), uno de los principales actores globales de la industria de bebidas alcohólicas, anunció que dará a conocer sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026 el próximo miércoles 1 de octubre de 2025, una vez finalizada la jornada bursátil en Estados Unidos.

De acuerdo con la comunicación oficial emitida desde Rochester, Nueva York, los documentos estarán disponibles en el sitio web de relaciones con inversionistas de la compañía, ir.cbrands.com. La publicación incluirá el comunicado de resultados, las tablas financieras y materiales de apoyo que ofrecerán una visión detallada del desempeño de la firma en los meses recientes, cerrados al 31 de agosto de 2025.

Conferencia con ejecutivos clave

Al día siguiente, el jueves 2 de octubre de 2025 a las 10:30 a.m. ET, la empresa celebrará una conferencia telefónica con analistas para discutir los resultados y la estrategia de negocio. El encuentro contará con la participación del presidente y director ejecutivo, Bill Newlands, y del vicepresidente ejecutivo y director financiero, Garth Hankinson.

En palabras de la compañía: “A live conference call for analysts to discuss the company’s financial results, operating performance, strategic business initiatives, and outlook for the future with President and Chief Executive Officer, Bill Newlands, and Executive Vice President and Chief Financial Officer, Garth Hankinson, will be hosted at 10:30 a.m. ET on Thursday, October 2, 2025.”

Durante la llamada, se espera que los directivos detallen no solo las cifras financieras, sino también el progreso en las principales iniciativas estratégicas y las perspectivas de crecimiento hacia el futuro inmediato.

Detalles de acceso

La conferencia podrá ser seguida vía telefónica marcando el número +1-877-407-9121 e ingresando el código de identificación 13755621, a partir de las 10:20 a.m. ET.

Quienes prefieran una opción digital tendrán a disposición un webcast en vivo en modalidad solo escucha, disponible en el portal de inversionistas de Constellation Brands, en la sección News & Events. Este canal permitirá que participantes internacionales puedan acceder sin limitaciones de ubicación geográfica.

Asimismo, cuando la conferencia dé inicio, la empresa pondrá a disposición información financiera complementaria en línea, incluyendo las conciliaciones de las métricas reportadas bajo normas GAAP con medidas financieras no GAAP, herramienta clave para brindar una visión más ajustada a la realidad operativa del negocio.

Repetición posterior disponible

Para aquellos que no logren asistir en vivo, Constellation Brands anunció que se habilitará una reproducción en diferido de la conferencia en el mismo sitio de relaciones con inversionistas. Con esta práctica, la compañía garantiza que todos los actores del mercado interesados tengan acceso a la información estratégica de manera transparente y oportuna.

Expectativas del mercado

La publicación de estos resultados llega en un contexto de alta expectativa por parte de analistas e inversionistas. Constellation Brands, reconocida por un portafolio que incluye cervezas de alta demanda, vinos y licores premium, ha apostado en los últimos años por una estrategia de diversificación y consolidación de marcas líderes en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El reporte del segundo trimestre servirá para medir el impacto de esas estrategias y para evaluar la capacidad de la compañía de mantener márgenes competitivos en un entorno desafiante. Los inversionistas estarán atentos a las cifras de ingresos, costos y rentabilidad, así como a las proyecciones de la gerencia para el resto del ejercicio fiscal 2026.

Una compañía de peso global

Fundada en 1945, Constellation Brands se ha consolidado como una de las empresas más influyentes del sector de bebidas alcohólicas en Norteamérica, con operaciones en mercados internacionales y presencia en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo STZ. La firma, con sede en Rochester, Nueva York, ha sabido posicionarse gracias a una estrategia centrada en el consumidor y en la construcción de marcas con fuerte identidad.

El anuncio del 1 y 2 de octubre no solo será un ejercicio de transparencia corporativa, sino también una oportunidad para que la compañía refuerce la confianza en los mercados y muestre cómo sus planes estratégicos están generando resultados. Con la conducción de Bill Newlands y Garth Hankinson, el encuentro servirá para ratificar el compromiso de Constellation Brands con la creación de valor para sus accionistas y con el fortalecimiento de su papel como referente global en la industria.