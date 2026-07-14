Cómo un programa de empoderamiento se convirtió en un apoyo clave tras los terremotos en Marruecos y ofrece lecciones para Venezuela

MARRAKECH, Marruecos.– Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de los devastadores terremotos que sacudieron el noroeste del país el 24 de junio de 2026, organizaciones humanitarias y especialistas en recuperación comunitaria observan experiencias internacionales que podrían aportar enseñanzas valiosas para los próximos años.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y se encuentran entre los movimientos telúricos más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. En pocos días, el número de víctimas mortales superó las 2.200 personas, mientras que más de 11.000 resultaron heridas y miles permanecían desaparecidas. Aunque las labores de rescate continúan y la ayuda internacional ha llegado con alimentos, agua, refugio y atención médica, especialistas señalan que otro desafío comienza a tomar protagonismo: la recuperación emocional y psicológica de los sobrevivientes.

La experiencia vivida en Marruecos tras el terremoto que afectó la provincia de Al Haouz en septiembre de 2023 ofrece una perspectiva sobre cómo abordar ese reto. Allí, la Fundación High Atlas (HAF) encontró una respuesta efectiva no mediante la creación de un nuevo programa de emergencia, sino aprovechando una metodología que ya venía desarrollando desde años antes en comunidades rurales y urbanas.

Una preparación que comenzó años antes del desastre

Siete años antes del terremoto, HAF había comenzado a implementar el modelo IMAGINE, una metodología desarrollada por el Empowerment Institute y orientada a fortalecer la autoestima, la capacidad de decisión y el liderazgo personal, especialmente entre las mujeres.

Aunque el programa no fue diseñado como una herramienta de respuesta ante desastres, con el tiempo generó beneficios adicionales. La iniciativa ayudó a fortalecer vínculos comunitarios, construir relaciones de confianza y formar facilitadores capacitados para acompañar conversaciones complejas y sensibles dentro de las comunidades.

Cuando ocurrió el terremoto en Marruecos, esa infraestructura social ya estaba consolidada. Gracias a ello, la organización pudo responder rápidamente mediante la realización de 100 talleres de empoderamiento psicosocial que beneficiaron a más de 4.000 mujeres, hombres y niños en las zonas afectadas.

Según la experiencia de HAF, la capacidad de respuesta durante una emergencia depende en gran medida del trabajo realizado antes de que ocurra la crisis. La confianza construida con las comunidades y la formación previa de facilitadores permitieron actuar de manera inmediata cuando las necesidades emocionales comenzaron a hacerse evidentes.

El vínculo entre empoderamiento y sanación emocional

Incluso antes del terremoto, algunas actividades del modelo IMAGINE ya estaban creando espacios donde las personas podían expresar experiencias difíciles y emociones profundas.

Ejercicios de respiración y visualización del futuro frecuentemente abrían conversaciones relacionadas con la pobreza, problemas familiares y otras dificultades sociales. Asimismo, dinámicas como el denominado “Tunnel Exercise” permitían a los participantes compartir historias de pérdida, sufrimiento y abuso que muchas veces nunca habían sido expresadas en un entorno seguro.

Los talleres enfocados en la espiritualidad y el propósito personal también se transformaban con frecuencia en espacios para reflexionar sobre la autoestima, la inseguridad y los desafíos emocionales de la vida cotidiana.

Con el paso del tiempo, los responsables del programa comprendieron que estas actividades no solo contribuían al empoderamiento individual, sino que también fortalecían la capacidad de las personas para afrontar situaciones traumáticas.

Adaptaciones para responder a una emergencia

Tras el terremoto, HAF colaboró con Project HOPE para adaptar el modelo IMAGINE a las necesidades específicas de las comunidades afectadas.

Algunos temas habituales del programa, como el trabajo y los ingresos económicos, fueron temporalmente retirados para dar prioridad a aspectos relacionados con la recuperación emocional. Otras actividades fueron modificadas para facilitar una expresión más abierta del dolor y las experiencias traumáticas derivadas del desastre.

Una de las dinámicas que adquirió mayor relevancia fue SADEEQA, cuyo significado es “amiga”. Esta actividad permitió a los participantes identificar y fortalecer sus redes de apoyo, convirtiéndose en uno de los elementos centrales de los talleres posteriores al terremoto.

Las sesiones relacionadas con el bienestar físico también fueron adaptadas para abordar necesidades urgentes como la higiene y la salud en campamentos temporales donde muchas familias compartían espacios reducidos y tenían acceso limitado a servicios básicos.

No obstante, la experiencia demostró que no todas las actividades podían aplicarse de la misma manera. Algunos ejercicios que requerían cerrar los ojos durante períodos prolongados resultaron difíciles para participantes que asociaban esa experiencia con recuerdos directos del momento del terremoto.

Historias que revelaron heridas más profundas

Durante los talleres surgieron relatos que iban más allá de las consecuencias inmediatas del desastre natural.

Algunas participantes aprovecharon el espacio para hablar por primera vez sobre situaciones de violencia doméstica, aislamiento y maltrato familiar. También aparecieron recuerdos relacionados con experiencias traumáticas ocurridas años antes, incluyendo episodios de abuso emocional y acoso sufridos durante la infancia.

En otros casos, personas que inicialmente permanecían en silencio encontraron la confianza necesaria para expresar el dolor provocado por la pérdida de familiares y las incertidumbres derivadas de la emergencia.

Estas experiencias reforzaron la idea de que los desastres pueden reabrir heridas previas y que la recuperación integral requiere abordar tanto los efectos recientes como los traumas acumulados a lo largo del tiempo.

Lecciones para la recuperación en Venezuela

La principal enseñanza de la experiencia marroquí es que la ayuda material, aunque indispensable, no es suficiente por sí sola para garantizar una recuperación sostenible.

Alimentos, agua potable, refugio y atención médica continúan siendo prioridades inmediatas en cualquier emergencia. Sin embargo, expertos consideran que los espacios destinados al acompañamiento emocional y al fortalecimiento comunitario son igualmente importantes para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas.

En Venezuela, diversas organizaciones ya están incorporando servicios de apoyo psicosocial y protección infantil junto con la asistencia humanitaria. La experiencia de Marruecos sugiere que contar con metodologías probadas, facilitadores capacitados y comunidades fortalecidas antes de una crisis puede marcar una diferencia significativa durante la etapa de recuperación.

A medida que avanzan los esfuerzos de reconstrucción tras los recientes terremotos, el caso marroquí ofrece un ejemplo de cómo la inversión sostenida en el desarrollo comunitario puede convertirse en un recurso estratégico para enfrentar emergencias y apoyar una recuperación más completa y duradera.