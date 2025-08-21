BitMEX lanza Copy Trading con opción inédita de Reverse Copy Trading

Victoria, Seychelles – BitMEX, una de las plataformas pioneras en el mercado global de derivados de criptomonedas, anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva funcionalidad Copy Trading, una herramienta diseñada para permitir que los usuarios repliquen de manera automática las operaciones de los traders más experimentados de la plataforma.

La novedad no se limita a la tradicional función de copiar estrategias. BitMEX presentó además una modalidad inédita para el sector: Reverse Copy Trading, que ofrece la posibilidad de tomar posiciones contrarias a las de un líder seleccionado. Este doble enfoque proporciona a los inversionistas mayor flexibilidad, ya sea para alinearse con tendencias de mercado o para cubrir riesgos con una visión contraria.

Democratización del trading avanzado

La introducción de estas funciones responde a una problemática común entre quienes operan en derivados: la falta de tiempo o experiencia para monitorear constantemente los movimientos de un mercado caracterizado por su alta velocidad. Ahora, tanto principiantes como inversionistas con poco tiempo disponible podrán acceder a estrategias avanzadas mediante la copia automática de profesionales.

«Since 2014, BitMEX has been home to some of the oldest and most proficient traders in the crypto space. With Copy Trading, we are democratising access to their expertise, allowing our users to mirror their success,» afirmó Stephan Lutz, CEO de BitMEX. «This feature simplifies the trading process, removes the burden of constant market monitoring, and provides a unique opportunity for our community to engage with the crypto derivatives market more effectively.»

Cómo funciona Copy Trading en BitMEX

La mecánica de la herramienta está pensada para ser sencilla y transparente. Los usuarios que deseen participar como Copiers podrán explorar un Marketplace con los perfiles de los Copy Leaders, traders destacados de la plataforma. Una vez seleccionado un líder, el usuario asigna un monto de capital y el sistema se encarga de replicar automáticamente sus movimientos.

En paralelo, quienes opten por el Reverse Copy Trading tendrán la opción de ejecutar operaciones en sentido contrario al líder elegido, una estrategia orientada a quienes buscan cobertura o prefieren un enfoque contracorriente.

El control no se pierde en ningún momento: los usuarios conservan la posibilidad de fijar parámetros personalizados de riesgo, incluyendo órdenes de Stop Loss y Take Profit, asegurando así que cada operación se adapte a sus propios criterios de gestión de capital.

Beneficios para traders y comunidad

Además de facilitar el acceso a estrategias avanzadas, la funcionalidad abre nuevas oportunidades de ingresos para los traders experimentados que se postulen como Copy Leaders. Estos podrán recibir hasta un 50% de participación en las ganancias generadas por sus seguidores, lo que se traduce en un incentivo adicional para compartir y demostrar sus habilidades en el mercado.

Entre los beneficios más destacados del Copy Trading en BitMEX se incluyen:

Acceso directo a los mejores traders de la plataforma, con un historial que se remonta a 2014.

Diversificación de estrategias , ya que los usuarios pueden seguir hasta cinco Copy Leaders de manera simultánea.

Automatización completa , ideal para quienes no cuentan con tiempo suficiente para el seguimiento del mercado.

Personalización total, con control absoluto sobre el capital asignado y los parámetros de riesgo en cada operación.

Una plataforma con trayectoria de confianza

BitMEX ha consolidado desde sus inicios una reputación de fiabilidad en el sector cripto. La empresa destaca que nunca ha sufrido la pérdida de fondos de usuarios por intrusión o hackeo, y que mantiene estándares de seguridad y liquidez reconocidos entre traders profesionales.

En línea con su compromiso de transparencia, BitMEX fue también una de las primeras plataformas en publicar datos de Proof of Reserves y Proof of Liabilities en cadena, informes que continúan divulgándose dos veces por semana para dar garantías sobre la custodia segura y segregada de los fondos.

Con la incorporación de Copy Trading y la modalidad revolucionaria de Reverse Copy Trading, la plataforma busca reforzar su posición como uno de los espacios más innovadores y seguros para operar derivados de criptomonedas a escala global.